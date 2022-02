YouTube anuncia cambios para los iPhone y dispositivos Android

Foto de archivo. | Crédito: REUTERS/Lucy Nicholson

Youtube se sigue actualizando, el buscador de video cuya empresa matriz es el gigante tecnológico Google, cambiará la interfaz de su reproductor de video en iPhone y Android para que sea más intuitivo; a partir de ahora cambiará la ubicación de los botones ‘me gusta’ y ‘no me gusta’, entre otros accesos directos.

Hasta el momento, el reproductor de video en móviles mostraba una sección de contenido relacionado cuando el usuario ponía la visualización de pantalla completa y pausaba el clic o deslizaba hacia arriba; sin embargo, para comentar, compartir, guardar o valorar los videos tenía que salir de la vista completa, es decir, obligatoriamente los usuarios tenían que voltear el celular.

Con la nueva modificación compartida por el medio especializado The Verge, todos los controles se mostrarán en la parte inferior del reproductor al igual que con los contenidos relacionados.

Aunque la sección ‘más videos’ se mantiene, ahora quedará ubicada en la esquina inferior derecha al presionar un botón, donde los controles de reproducción desaparecerán y se mostrará una vista previa de los clips relacionados. En la misma sección inferior aparecerán los botones que lo dirigirán directamente a la sección de comentarios que aparecerá en la parte derecha o incluso tendrá la opción de valorar el video sin tener que salir del mismo.

Según comentó un portavoz de Google a The Verge, el nuevo diseño empezará llegar de forma gradual a todos los usuarios de Youtube en iOS y Android; sin embargo, al parecer no existe un orden específico de activación, por lo que podrá experimentar el cambio sin previo aviso y sin necesidad de una actualización de la app.

Youtube también prepara otras funciones que podrían llegar a la plataforma en los próximos meses, una de ellas y quizá una de las más esperadas, se trata de la ‘descarga automática de videos’, pues gracias al algoritmo desarrollado por la aplicación, todos los videos considerados de interés serán bajados a su celular de manera automática para que pueda verlos sin conexión.

Sin embargo, todo parece indicar que dicha función estará disponible solo para los miembros de Youtube Premium , al igual que la herramienta ‘Picture-in-Picture’ que le permite a los usuarios premium de Apple navegar en el buscador o entre aplicaciones mientras ve un video; una función que ya estaba disponible para los usuarios de Android a través de la décima versión del sistema operativo móvil.

YouTube está interesado en los NFTs, estos son los planes para los creadores de contenido

Hay 10 formas de monetizar contenidos en YouTube, según explica en un reciente comunicado de la plataforma su CEO, Susan Wojcicki. Entre ellos, se encuentran los fondos para creadores que realizan videos cortos o Shorts, los anuncios de sus videos y las membresías. Ahora, mirando al futuro y la Web3, la compañía estudia cómo ampliar los ingresos de quienes crean contenidos a través de NFTs.

Wojcicki señaló: “Estamos centrados en ampliar el ecosistema de YouTube para ayudar a los creadores a capitalizar las tecnologías emergentes, incluidos los NFT, al tiempo que reforzamos y mejoramos las experiencias que los creadores y fans tienen en YouTube”. Si bien no hay más detalles de cómo funcionarían los tokens no fungibles en la plataforma de video de Google, es notable cómo el gigante tecnológico decide darle valor a una tendencia que no parece, por el momento, ser meramente una moda pasajera.

En efecto, muchos creadores de videos virales de YouTube ya han convertido sus contenidos en tokens no fungibles, vendiéndolos por fuera de la plataforma. El video de Charlie Bit Me NFT (con un bebé mordiendo el dedo de su hermano) fue subastado en 2021 por USD 761.000. Por su parte, el video de “David After Dentist” (mostrando a un niño después de la anestesia del dentista), se vendió como token por más de USD 11.000.

Wojcicki dice que la compañía está buscando “ayudar a los creadores a capitalizar las tecnologías emergentes”. La directora ejecutiva de YouTube ha expresado además que la compañía está interesada en varias áreas y planean invertir en el segmento de gaming y compras.

