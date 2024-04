Álvaro Uribe arremetió contra Gustavo Petro por las vías 4G: “No es un tema de ricos y pobres”

El exsenador antioqueño arremetió contra el actual jefe de Estado a través de sus redes sociales - crédito Centro Democrático, Presidencia

Una de las propuestas más controversiales de los últimos meses fue la “vaca” por las vías 4G de Antioquia, que impulsó inicialmente el expresidente Álvaro Uribe Vélez y que recibió el apoyo del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

Según explicó el dirigente, el objetivo de la medida era recolectar, inicialmente, un billón de pesos con el fin de concluir las obras relacionadas con el proyecto, cuyas obras ya habrían comenzado en meses anteriores.

No obstante, la medida no recibió el aval del presidente de Colombia, Gustavo Petro, que ordenó al gobernador Rendón suspender la colecta, y señaló que la propuesta tendría como único fin “solucionar” los problemas de las “sociedades ricas”.

Dichas declaraciones las entregó el jefe de Estado colombiano en la tarde del lunes 29 de abril de 2024 en medio del XIV Congreso Nacional de Concejales por la Paz y la Democracia, evento en el que además señaló que el suelo se estaba tomando como “inmobiliario”.

Gustavo Petro indicó que las vías 4G son para “solucionar” los problemas de las “sociedades ricas” - crédito Presidencia de la República

“Más equidad, más justicia, más equidad territorial y ustedes son una fuerza en ese sentido. La inversión pública está concentrada en carreteras, las 4G alrededor de las dos ciudades más ricas, y solucionando problemas que no tienen que ver con la población, sino con los sectores pudientes de las sociedades más ricas”, comentó el máximo líder del Pacto Histórico.

Tales palabras no cayeron nada bien en los antioqueños, que han sido los principales impulsores de la propuesta, que además beneficiaría a todos los conductores en el territorio nacional. Precisamente, uno de los máximos exponentes de la medida hizo alusión a las palabras del mandatario.

Álvaro Uribe ha sido uno de los principales impulsores de las vías 4G en Antioquia - crédito Carlos Ortega/EFE

Se trata del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que respondió a Petro, uno de sus máximos rivales políticos de los últimos años, en sus redes sociales.

El considerado máximo líder del Centro Democrático recalcó en que las vías 4G no son para beneficiar a los “ricos”, sino que son “necesarias” en país como Colombia, caracterizado por el atraso en múltiples ámbitos. Así mismo, el expresidente explicó que la construcción de tales corredores viales impulsaría ciertos aspectos positivos en el territorio nacional.

“Las 4g no son para “resolver los problemas de los ricos”, son tan necesarias como las vías terciarias en un país tan atrasado en infraestructura como el nuestro. No es un tema de ricos y pobres, es de competitividad, empleo, posibilidades para el capital, el trabajo y para los recursos del Gobierno”, apuntó el antioqueño.

Álvaro Uribe negó que las vías 4G sean para “resolver los problemas de los ricos” - crédito @AlvaroUribeVel/X

Álvaro Uribe ya había arremetido contra Gustavo Petro por las vías 4G

No obstante, dicho mensaje no representa el único ataque de Uribe contra Petro en medio de la polémica que se ha generado por las vías. Por ejemplo, luego de que el jefe de Estado abrió la posibilidad de cobrar impuesto de valorización por estas obras, según él, para no castigar a sectores de la población de bajos recursos, el exsenador antioqueño publicó un duro mensaje en su contra.

Luego de replicar un video publicado por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, en el que respondía a la solicitud del mandatario de suspender la “vaca” ante el riesgo de que sean infiltrados por dineros ilícitos, el expresidente dejó en claro su postura sobre esta petición.

Uribe comenzó su mensaje señalando que “el civismo parte de la base comunitaria, construye solidaridad, alegría y esperanza. Quien contribuye con civismo asume su tarea de defender la libertad”. Sin embargo, posteriormente, el exsenador antioqueño recordó que la solución no es imponer nuevos conceptos tributarios para la población, que desde su óptica ya estaría “asfixiada” con la carga impositiva.

“El exceso de impuestos crea amargura, frena la economía, mata la fe en el país. El Estado se va quedando con todo a medida que frustra la esperanza y anula la creatividad”, sentenció el mandatario.