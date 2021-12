Según un documento filtrado, Sony planeaba llevar a los celulares su servicio de juegos en la nube

Foto de archivo. | Crédito: Playstation

Los videojuegos en la nube están tomando un papel cada vez más predominante en el panorama actual y frente a esto, parece ser que Playstation buscaba expandir su servicio de juegos en la nube y Apple poseía información sobre esto.

La información fue filtrada por el medio ‘The Verge’ , pues este medio especializado en tecnología encontró un documento confidencial del juicio Epic vs Apple, pues allí se asegura que la compañía de Steve Jobs había escuchado de “una extensión móvil de un servicio de transmisión de juegos para usuarios de PlayStation con acceso a juegos de PS3 y PS4″.

La expansión del servicio en la nube ‘PlayStation Now’ hubiese sido la más grande hasta la fecha, pues la compañía de juegos transmitía títulos de PS2 y PS3 en televisores inteligentes, reproductores de Blu-Ray y PS Vita; sin embargo, la compañía decidió descontinuar todas esas plataformas para centrarse en continuar con juego en la nube en PC y PS4, aunque nunca vio la luz para los dispositivos móviles.

Apple mencionaba a PlayStation dentro del documento redactado en 2017 porque este documento en específico contenía una explicación de los planes de Apple para lanzar su propio servicio de suscripción de juegos, el cual sería ‘Apple Arcade’ y sería anunciado en 2019.

El servicio de suscripción de Apple buscaba generar alianzas con los 30 mejores estudios de juego y pedir “unos cientos de títulos” en el catálogo.

A pesar de que el proyecto de PlayStation quedó en el olvido, las cartas siguen sobre la mesa, pues filtraciones más recientes apuntarían a que Sony estaría desarrollando ‘Spartacus’, un servicio de suscripción de videojuegos similar a ‘Game Pass’ de Xbox y que también integraría su servicio de juegos en la nube, lo que podría abrir la posibilidad a que esta idea de juegos en el celular se abra de nuevo.

PlayStation estaría trabajando en un nuevo servicio de suscripción

La generación anterior de consolas vio la evolución de los servicios de suscripción, que se adaptaron para ofrecer cada vez más contenido y más beneficios a sus suscriptores. Con la llegada de las nuevas plataformas, los modelos anteriores empiezan a perder peso y es necesario actualizarse con nuevas iniciativas. Esto es lo que estaría planeando PlayStation con su nuevo proyecto, por ahora conocido como Spartacus.

Un nuevo reporte del sitio Bloomberg anticipó la noticia esta semana gracias a fuentes cercanas al desarrollo y documentación sobre el proyecto. La idea de Spartacus es ofrecer a los suscriptores un extenso catálogo de videojuegos modernos y no tanto. Aunque no hay certezas, el sitio especula que el servicio va a llegar tanto para jugadores en PlayStation 4 como PlayStation 5.

Spartacus se encargaría de fusionar los dos servicios actuales de la marca, PlayStation Plus y PlayStation Now. El primero es el requerimiento para disfrutar de experiencias online y regala tres o más títulos mensuales, mientras que el segundo ofrece a los usuarios de ciertos territorios descargar títulos viejos o disfrutar de algunos más actuales a través de la nube. Según Bloomberg, Sony planea sostener la marca PS Plus luego de la llegada del nuevo servicio, tal vez con un cambio de nombre, pero no piensa darle más soporte a PS Now.

Spartacus contaría con tres niveles diferentes. El primero sería el equivalente a PS Plus, con sus beneficios y juegos gratuitos. El segundo ofrecería un extenso catálogo de títulos de PS4 y, tal vez más adelante, PS5. El tercer nivel del nuevo servicio de suscripción incorporaría demos extendidas, juego en la nube y un catálogo de clásicos de PS1, PS2, PS3 y PSP.

Con información de la sección ‘Latin Power’ de Infobae.

