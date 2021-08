Correo filtrado de Steve Jobs indicaría que Apple estaba trabajando en un “iPhone nano”

Jobs fue reconocido por tener cierta fascinación hacia el desarrollo de dispositivos de tamaños reducidos (Foto: Reuters)

Apple desde siempre ha sido reconocida por ser una empresa con varios proyectos interesantes, pero nunca tuvo un mejor momento que cuando Steve Jobs encabezaba el negocio. Hace bastante poco una de esas impresionantes ideas de Jobs se reveló y confirmó uno de los más grandes rumores de hace una década: el iPhone nano .

Como parte del pleito judicial entre Apple y Epic Games varios datos se han revelado acerca de ambas empresas que han sorprendido bastante a todo el mundo de la tecnología, el descubrimiento más reciente sería la confirmación de que alguna vez sí existió el tan rumorado “iPhone nano” .

La noticia se supo cuando fue compartida una serie de correos del fallecido expresidente y cofundador de Apple, Steve Jobs, en la que se revelaban varios horarios y estructuras de eventos y reuniones del ejecutivo para diversos proyectos que se estuvieron trabajando en la compañía. Uno de esos correos en especial que data del 2010 mencionaría el nombre del misterioso aparato.

Rondando los años 2010 se estuvo moviendo bastante entre varios medios el rumor de que sería lanzado posiblemente un nuevo iPhone bajo la línea nano, una denominación que para entonces se había utilizado principalmente para la línea de iPods que se caracterizaban por su ínfimo tamaño en comparación a otros dispositivos de la familia.

En los correos se puede ver una serie de anotaciones en preparación a una reunión ejecutiva entre las que se encontraba la mención del iPhone 5 para hablar sobre su hardware y varias novedades. Justo en medio de esa lista aparecía literalmente la frase “iPhone nano plan” y junto a esta también estaban escritas anotaciones que darían a entender que ya tenían en mente un posible precio de lanzamiento preparado y que el entonces jefe de diseño, Jony Ive, mostraría un avance del modelo renderizado del dispositivo.

Steve Jobs: Apple executive team meeting agenda



August 5, 2007 pic.twitter.com/m9H9PWFIbG — Internal Tech Emails (@TechEmails) June 2, 2021

Sobre el artefacto en cuestión esta es la única información que se tiene al respecto, pues Apple es una empresa que es bien reconocida por mantener varios proyectos en secreto y esta no sería una excepción. Sin embargo, el finalmente conocer que en algún momento el iPhone nano estuvo a punto de ser una realidad es algo bastante destacable por sí solo.

El nombre en cuestión de “iPhone nano” daría a entender que se trataría de una versión del emblemático smartphone de Apple que se destacaría por su pequeño tamaño. Steve Jobs fue bastante reconocido por intentar hacer todos los aparatos lo más portátiles posibles, de haberse continuado por esta línea posiblemente en la actualidad tendríamos celulares bastante distintos a los tamaños con los que los conocemos hoy en día.

Acerca de la razón por la que el dispositivo no alcanzó a ver la luz del día no se sabe una razón concreta, pero lo que está claro es que la empresa decidió cambiar su estrategia en dirección a toda una nueva oleada de dispositivos con enfoques más dirigidos hacia un mayor tamaño y especial atención hacia elementos como las cámaras. Una muestra clara de este cambio de dirección sería el claro hecho de que desde hace casi una década ya no se utiliza el denominador “nano” para referirse a los dispositivos más pequeños de la marca, a cambio se ha adaptado la palabra “mini” para muchos de estos.

Por ahora la atención de la empresa está dirigida en el próximo lanzamiento del iPhone 13 que ha prometido varias características interesantes como el modo de pantalla Always on Display (AOD) y el regreso de los accesorios MagSafe. En cuanto al iPhone nano, no parece que vaya a ser lanzado oficialmente en algún momento, pero por ahora quedará como una curiosidad bastante agradable para los fans más acérrimos de la marca.

SEGUIR LEYENDO: