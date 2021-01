El fin de una era: adiós, Adoble Flash Player

Adobe Flash se lanzó el 26 de marzo de 1996

Adobe finalizó el soporte técnico del programa Flash el 31 de diciembre de 2020, tal como se venía anticipando desde 2017. De este modo se le puso fin a 24 años de existencia del producto creado por Macromedia y distribuido por Adobe Systems.

Esto quiere decir que el programa ya no recibe soporte técnico ni actualizaciones. Además a partir del 12 de enero ya no se podrá ejecutar el contenido multimedia. Por su parte, Microsoft quitó Flash del sistema Windows y ya no será compatible con Microsoft Edge.

El programa fue furor a comienzos de los años 2000 para mostrar animaciones en las páginas web. Se convirtió en las opciones para favoritas para crear aplicaciones web con videos intercactivos.

Hacia fines de los noventa los usuarios, probablemente hartos de las páginas estáticas y con diseños poco amigables, comenzaron a necesitar opciones más dinámicas. En este contexto se comenzaron a pensar en soluciones que permitieran animaciones, con audio y sonido en las páginas.

Flash no tardó en imponerse entre otras opciones por varios motivos. En principio era adaptable, y ofrecía gran capacidad de compresión lo cual era muy valorado en épocas donde las conexiones eran bastante más lentas que las actuales. Además era muy sencillo de usar, al punto tal que sin tener conocimientos avanzados de diseño o informática era posible crear gráficos con sonido que funcionaban sin problemas. Flash también se usaba para desarrollar los sistemas de menú y navegación de los sitios web.

Microsoft finalizó el soporte para Adobe Flash Player en diciembre de 2020

Flash tuvo unos cuantos años de furor. Pero hacia fines de la primera década comenzaron a surgir algunos problemas, y el programa fue perdiendo popularidad. En 2010, el entonces CEO de Apple, Steve Jobs, publicó una carta abierta llamada “Reflexiones sobre Flash” donde criticó duramente al programa. Dijo que Adobe era un software 100% propietario, y por lo tanto estaba cerrado a los aportes de terceros. En este sentido, Jobs dijo: “Creemos firmemente que todos los estándares relacionados con la web deben estar abiertos. En lugar de utilizar Flash, Apple ha adoptado HTML5, CSS y JavaScript, todos estándares abiertos”. También aclaró que había un formato de video más moderno, H.264, que estaba disponible en los dispositivos de Apple.

También dijo que tenía problemas de seguridad no resueltos y que no funcionaba bien en las versiones móviles. A su vez, dijo que consumía más batería de los equipos móviles porque requería decodificación por hardware. La carta fue repudiada por Adobe, como es de imaginar. Poco después esa carta, Adobe lanzó una versión beta de Flash 10.1, que permitía acelerar las gráficas para el estándar de video de alta definición, no sólo en Windows sino también en el sistema operativo MacOS.

En julio de 2015, Mozilla Firefox también se hizo eco de las críticas por las vulnerabilidades que presentaba el sistema que podía permitir el acceso remoto a ciberdelincuentes, y se anunció la desactivación del as versiones flash del navegador aunque por ese entonces cada vez menos páginas web tenían esto. De a poco Flash fue cayendo en el ocaso hasta que finalmente este 31 de diciembre se le terminó de dar soporte al programa.

Los nostálgicos pueden visitar Internet Archive, que, gracias al emulador Ruffle, permite disfrutar animaciones en Flash. Para verlas hay que ingresar aquí.

