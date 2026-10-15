A poco del recambio, el Consejo de la Magistratura aprobó 21 ternas y 8 concursos para cubrir vacantes

La Comisión de Selección y Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura

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La Comisión de Selección y Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura de la Nación, presidida por María Fernanda Vázquez, sesionó este miércoles y aprobó un total de 21 ternas y 8 concursos clave para cubrir vacantes en juzgados y tribunales de todo el país.

El cuerpo está integrado por los consejeros Diego Barroetaveña, Jimena De la Torre, Hugo Galderisi, César Grau, Alberto Lugones, Alberto Maques, Alejandra Provítola, Gonzalo Roca, Vanesa Siley, Guillermo Tamarit y Santiago Viola.

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La mayoría de estos consejeros concluirá su mandato en noviembre de este año. Es por eso que, a partir de esta sesión, se acelerará el tratamiento de los concursos que están en desarrollo, algunos ya desde hace varios años.

En la antesala del encuentro hubo una reunión de labor que permitió pulir consensos para acelerar los debates durante la sesión, según indicaron fuentes del organismo. Ambas reuniones sumaron 5 horas en total.

Sin embargo, las conversaciones de labor no desactivaron los cruces de fondo en la sesión. La principal diferencia estuvo en la postura del consejero César Grau, quien votó de manera negativa en la mayoría de los puntos tratados, marcando distancia con los acuerdos de la mayoría.

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El Consejo de la Magistratura avanzó de cualquier forma con un total de 21 ternas, distribuidas en los siguientes procesos de selección: el Concurso N° 464 (Juzgado Federal N° 3 de Morón), el N° 497 (Tribunales Orales Federales de Salta), el N° 489 (TOF N° 2 de La Plata), el N° 523 (Juzgado Federal N° 1 de Concepción del Uruguay), el N° 500 (Cámara en lo Penal Económico), el N° 513 (TOF de La Pampa), el N° 509 (Juzgados Civiles de Capital) y el N° 529 (Juzgados de la Seguridad Social).

Concursos pendientes

El año y los mandatos no terminan aún, por lo que los concursos que están para aprobar en la Comisión de Selección son:

Concurso N° 437: Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Pcia. De Buenos Aires, Salas I -1 Cargo-, II -1 Cargo- y III -1 Cargo-.

Concurso N° 511: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital, Salas I, III y V.

Concurso Nº 457: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital, Sala III y V.

Concurso N° 496: Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, Pcia. De Santa Fe, Salas A -Un Cargo- y B -Un Cargo-.

Concurso N° 498 - Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, Pcia. del Chubut.

Concurso N° 518 - Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, Provincia de Misiones.

Concurso N° 521: Juzgado Federal N° 1 de Santa Fe (con competencia electoral)

Concurso N° 520: Tribunales Orales en lo Penal Económico N° 2 -un cargo- y 3 -un cargo- de la Capital.

Concurso N° 472 - Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes.

Concurso N° 481 - Juzgado Federal de Primera Instancia de Tartagal, Pcia. de Salta

Concurso N° 514: Juzgado Federal de Villa María, Pcia. de Córdoba.

Concurso N° 488: Juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo Civil -Familia- N° 8, 10, 12, 81, 88 y 106 de la Capital.

Concurso N° 503: Juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional de la Capital – Juzgados N° 2, 8, 9, 20, 32, 60, 61 y 62.

Concurso Anticipado N° 508 - Juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo Comercial de la Capital — Juzgados N° 9, 15, 29 Y 31.

La abogada María Fernanda Vázquez, presidenta de la Comisión de Selección

Todo este movimiento en el Consejo se da en un escenario político atravesado por el cronograma electoral: las elecciones del estamento de jueces celebradas el pasado 8 de octubre y los comicios de abogados previstos para el próximo 20 de octubre.

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A este tablero se le suma una presión cronológica: los mandatos de los consejeros vencen a mediados de noviembre, lo que aceleró las urgencias de los distintos espacios para intentar dejar cerrados la mayor cantidad de concursos posibles antes del recambio.

En este marco, la actividad del Consejo no se detiene: la agenda del organismo continúa este mismo jueves con la realización de las audiencias de entrevistas personales, mientras que ya se acordó convocar a una nueva reunión de la Comisión de Selección y Escuela Judicial para el próximo jueves 22 de octubre.