Hay una creencia muy arraigada entre los usuarios de productos Apple sobre que esos dispositivos no son vulnerables a los virus. Esto se debe a que son escasos los malware diseñados para infectar estos equipos, pero no quiere decir que puedan ser infectados. Este caso muestra que los teléfonos, tabletas y computadoras de la manzana mordida sí son blancos de ataques.