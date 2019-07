Pese al bloqueo del régimen chavista, el gobierno de Juan Guaidó logró ingresar más de 900 toneladas de ayuda humanitaria a Venezuela

Así lo confirmó Lester Toledo, coordinador internacional para la ayuda humanitaria. Aclaró, no obstante, que esa cantidad "no es suficiente": "Nunca va a ser suficiente la ayuda que podamos ingresar a Venezuela mientras no cese la usurpación"