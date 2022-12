Año Nuevo 2023: Gladys Tejeda desea una medalla en los Juegos Olímpicos París 2024 y el podio en los Panamericanos

La atleta nacional es la primera en clasificar a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Sigue haciendo historia. La fondista peruana Gladys Tejeda clasificó a París 2024 y participará por cuarta vez de unos Juegos Olímpicos tras superar la marca interpuesta por la World Athletics, máximo ente regulador del atletismo a nivel mundial, para clasificar al certamen deportivo.

La atleta de 37 años obtuvo un tiempo de 2.26.26 en la Maratón de Valencia llevada a cabo a inicios de diciembre. Dicha marca, le permitió no sólo sellar su presencia en los próximos Juegos Olímpicos, sino también clasificar al Campeonato Mundial de Atletismo en Budapest y a los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

Tejeda es la primera deportista peruana en conseguir su clasificación a París 2024 destacó el logro del objetivo. ”Estoy muy contenta por clasificar. Fue algo inesperado, pero producto del esfuerzo, la constancia, dedicación y disciplina que uno tiene”, declaró para el área de prensa del Instituto Peruano del Deporte (IPD).

Te puede interesar: Carlos Zambrano duramente criticado: “Hacía lo que le daba la gana”, afirmó periodista Flavio Azzaro

La atleta peruana resaltó la importancia del apoyo de todos los peruanos a lo largo de su carrera como deportista. “La alegría no fue solo mía, sino de todo el país, que siempre me apoya y me da ánimos. Esa fue mi fortaleza, porque la World Athletics es cada vez más exigente con las marcas”.

Tejeda señaló que será elemental trabajar de la mano de la Federación Peruana de Atletismo. “Serán mis cuartos Juegos Olímpicos y ya me reuní con el presidente del IPD, Juan Carlos Huerta Chavarry, para trabajar en conjunto con mi federación, con miras a mi preparación”.

Además, dio a conocer que los trabajos de preparación de cara a los próximos torneos que tendrá, serán fuera del país. “Ya estoy entrenando y entre febrero y marzo viajaré al extranjero para realizar una base de entrenamiento”.

Habiendo clasificado también a los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, Gladys reveló que “otro de mis objetivos es subir al podio en Santiago 2023. Falta poco, pero confío en la preparación de mi entrenador Waldir Ureta”.

La reconocida maratonista pasará las fiestas de Año Nuevo en compañía de sus familiares en la ciudad de Huancayo. Con respecto a los deseos que pedirá para el 2023, Tejeda manifestó que tiene dos en mente: conseguir una medalla en París 2024 y que otros compañeros también clasifiquen a los Juegos Olímpicos.

Te puede interesar: VAR llegaría a la Liga 1 en el Torneo Clausura, aseguró director de Competiciones de la FPF

Mascota París 2024

La organización de los Juegos Olímpicos de París 2024 revelaron algunos detalles de la competencia multidisciplinaria. Desde 1968, una de las más grandes atracciones del mayor evento deportivo del mundo son las mascotas oficiales.

Las protagonistas serán dos figuras inspiradas en los icónicos gorros rojos de estilo frigio, los cuales se popularizaron en la Revolución Francesa (1789-1799). Su nombres serán las Phyrges.

Las Phryges, las mascotas de los Juegos Olímpicos de París 2024. (Foto: Reuters)

La “tribu de los frigios” son una figuras pequeñas que aspiran a encarnar el espíritu francés de “libertad” y que resaltan una parte de su historia, según señaló Tony Estanguet, presidente del comité organizador y piragüista olímpico.

“Elegimos un ideal antes que un animal, porque es un símbolo muy fuerte para la República Francesa. Para la gente de Francia, es un objeto muy conocido y un símbolo de libertad; algo que las mascotas representarán por todo el mundo. El hecho de que la mascota paralímpica tenga una visible discapacidad también manda un fuerte mensaje: promocionar la inclusión”, sostuvo Estanguet.

SEGUIR LEYENDO