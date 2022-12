Dina Boluarte y sus ministros viajan a regiones e inician diálogo con autoridades para evitar protestas

(REUTERS)

La dignataria Dina Boluarte inició una ronda de diálogo, junto a sus ministros de Estado, en diversas regiones para evitar futuras protestas al interior del país.

La presidente de la república enfrenta un tenso conflicto social, suscitado desde su juramentación el pasado miércoles siete de diciembre, que ya dejó un saldo de más de 26 personas fallecidas en todo el Perú.

Te puede interesar: Protestas sociales dejaron más de mil millones de soles en pérdidas en el Perú

La exvicepresidente asumió el cargo en reemplazo del exmandatario Pedro Castillo, quien intentó concretar un autogolpe de Estado, y juramentó a su primer Gabinete Ministerial el pasado sábado diez.

Aunque inicialmente el premierato fue asumido por el exfiscal Pedro Angulo, el ahora exministro de Defensa de esta gestión, Alberto Otárola, juramentó como primer ministro el último 21 del presente mes.

En este contexto, los titulares de las diversas carteras, acompañados de Boluarte Zegarra, visitarán distintas provincias al sur del país. El primer punto en la agenda de la mandataria fue Cusco, donde tenía programado reunirse con el gobernador, los alcaldes provinciales electos y diversos actores políticos de la provincia.

Te puede interesar: Presidente Dina Boluarte asegura, desde el Cusco, que escuchará “las necesidades del pueblo”

En este encuentro, la presidente fue consultada sobre las medidas que asumió el Ejecutivo para frenar la ola de violencia en el país. Al respecto, la alta funcionaria invocó a la población a mantener la calma en las marchas, sin embargo, también cuestionó actos violentos.

“¿Por qué traer flechas, dinamitas? ¿Por qué traer mechas de dinamita? ¿Por qué traer ladrillos con orificios donde ponen la dinamita y las envían con las huaracas? Eso no es protesta pacífica”, manifestó.

Hasta la fecha, organizaciones sociales en Ayacucho, Moquegua, Tacna, Cusco, Arequipa, Puno, Madre de Dios y Apurímac aseguraron que reiniciarán los reclamos y realizarán una huelga indefinida desde el cuatro de enero del 2023.

Más viajes

Por otro lado, los titulares del Ministerio del Interior y de Defensa, Víctor Rojas Herrera y Jorge Chávez, respectivamente, comunicaron que viajarán a las regiones donde se tiene previsto que se retomen las protestas. La suspensión de las marchas, en estos últimos días, se produjo debido a las festividades de fin de año.

El ministro del Interior tenía agendado trasladarse, este viernes 30, a Arequipa, posteriormente a Cusco, donde la presidente Boluarte brindó una conferencia de prensa, y Puno.

Te puede interesar: Dina Boluarte anuncia que Alberto Otárola y la canciller viajarán a Brasil para la toma de mando de Lula da Silva

Por otro lado, la actual dignataria ha respondido por ahora a algunos cuestionamientos a su Gobierno este viernes 30. Desde Cusco, frente a diversos medios de comunicación regionales y otros funcionarios, diferenció su gestión de aquella conducida por Manuel Merino; expresidente interino del Perú que asumió el cargo en noviembre del 2021.

“Salimos muchos a protestar sobre eso, no por ello estoy diciendo que las muertes de ahora sean no dolorosas, que no se tenga que llegar a los responsables. Esta situación de Dina Boluarte [es diferente]: asumió la presidencia en obediencia a la Constitución de la República. No es un caso comparable al del Sr. Merino. Yo no pedí que salieran a la calle a generar violencia”, señaló.

SIGUE LEYENDO