Dina Boluarte asegura, desde el Cusco, que escuchará “las necesidades del pueblo”

Dina Boluarte en el Cusco (Canal N)

La presidenta de la República, Dina Boluarte, señaló desde el Cusco que le tomó por sorpresa tanto el autogolpe de Estado anunciado por el expresidente Pedro Castillo, así como las inmediatas manifestaciones “violentas” que salieron a las calles y aseguró que trabajará con todos de la mano

“En qué momento les he dicho que no los voy a escuchar, hermanos y hermanas. En qué momento he dicho que vamos a estar a espaldas de las necesidades del pueblo, que no quiero trabajar con ustedes de la mano. Todo lo contrario. Aquí estoy”, señaló Boluarte.

Además, dijo tener la intención de dialogar con los dirigentes políticos que han convocado a un paro regional para el próximo cuatro de enero.

Te puede interesar: Dina Boluarte seguirá trabajando con países que apoyan a Pedro Castillo y no reconocen su gobierno: “afianzaremos los lazos”

La mandataria se reúne con la Junta Directiva Confederación Nacional de Radio y Televisión en el Cusco- CNRTV de Medios Locales.

Dina Boluarte en el Cusco

Te puede interesar: Dina Boluarte advierte que en su gobierno “no habrá más gabinetes en la sombra”

SEGUIR LEYENDO