Abogado del Mayor Medina tras pase a retiro: “Es una venganza política mediante la legalidad de la renovación de cuadros”

El Ministerio del Interior dispuso el pase a retiro de Medina Guillén.

El abogado del Mayor PNP David Medina, Stefano Miranda, se refirió al pase a retiro que sufrió su patrocinado en medio de sus labores para el Ministerio Público.

Medina Guillén fue dado de baja por el Ministerio del Interior, presidido por el ministro Víctor Rojas Herrera, e impedido de continuar, de esta manera, con su trabajo en el Equipo Especial de Apoyo a los Fiscales contra la Corrupción del Poder.

La coordinadora de este grupo, la fiscal Marita Barreto, denunció públicamente que las investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía están siendo “perturbadas”. La funcionaria destacó que no solo el Mayor Medina fue apartado del Equipo Especial, sino también otros tres capitanes.

“Lo que estamos viviendo es una venganza política a través de la legalidad de la renovación de cuadros”, manifestó el defensor legal. El letrado explicó que Medina Guillén realizó trabajo de campo, anteriormente, y que al solicitar actas en uno de los ministerios no fue recibido gratamente.

“Fue atendido por el General Montoya Mori, así como otros oficiales, y ellos apuntaron su nombre porque no les gustó que mi cliente haga la revisión y el levantamiento de las actas. Es por eso que hoy tenemos un acto de represalia”, enfatizó.

Según refirió Miranda, diversos abogados de oficiales, “que defienden estas causas”, tienen conocimiento de “que el proceso de renovación de cuadros es utilizado, por el alto mando, para sacar del camino a los oficiales que luchan contra la corrupción” al interior de la Policía Nacional (PNP).

Además, cuestionó que el General Méndez Lengua, implicado en el caso de los ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y la PNP, fue designado miembro de la junta encargada del proceso de renovación de cuadros, procedimiento en el que a Medina le fue otorgado su pase a retiro.

“Si ese general está involucrado en este hecho ¿Cómo va a ser él quien pueda tener el destino de los oficiales de la Policía en sus manos?”, increpó.

El documento que formaliza el pase a retiro del Mayor Medina lleva la firma del ministro Víctor Rojas. (Composición Infobae)

Aclara sanción

Stefano Miranda también se refirió al proceso disciplinario que se le siguió al Mayor PNP David Medina. Días antes, el ministro Víctor Rojas Herrera detalló que el efectivo policial “tiene cinco días de arresto de rigor, exactamente por falta contra el decoro”.

“Es cierto lo que ha señalado el ministro del Interior, el mayor Medina tiene más de diez años en el grado y no tiene el curso de mayores. [Pero] la sanción que tiene es del año 98. Cualquier oficial sabe que antes el régimen disciplinario era vulneratorio, cualquier persona no tenía derecho a la defensa. Es del año 98 esos cinco días de arresto de rigor que tiene el Mayor”, precisó el defensor legal.

El abogado remarcó que pese a esta situación, Medina Guillén posee distintos reconocimientos por su destacada labor al interior de la Policía Nacional.

“También tiene condecoraciones, resoluciones ministeriales por acciones distinguidas e incentivos. Si bien es cierto que puede no contar con algunos requisitos, detrás de él hay miles que no cumplen con los requisitos y no están pasando al retiro”, manifestó.

