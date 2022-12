Pedro Angulo se va “satisfecho” de la PCM y con un saldo de 27 muertes en protestas

Pedro Angulo ha sido denunciado ante la CIDH por genocidio.

Durante su primera ronda de entrevistas el último domingo, la presidenta Dina Boluarte anunció cambios en su gabinete ministerial, principalmente el cargo de presidente del Consejo de Ministros que ostentaba Pedro Angulo. Tras confirmarse su reemplazo por Luis Alberto Otárola, el expremier aseguró sentirse satisfecho por su breve paso en la PCM, aunque sobre él pesan las muertes de 27 ciudadanos.

En conversación con Radio Nacional, Angulo dijo estar “apenado de que hayan muerto peruanos”, pero no dudó en resaltar el trabajo de sus excolegas durante el violento periodo marcado por protestas en varias regiones del país. El expremier indicó que se ha “llevado con bastante altura cada uno de los temas para tomar decisiones y al final el balance ha sido positivo”.

Angulo no dudó en señalar cuáles serán los retos a asumir por el nuevo premier. Indicó que “tiene como desafío instalar mesas de trabajo con ciudadanos que tienen genuinas protestas”, aunque no precisó a qué se refería con genuinas, tan solo recalcó que la presidenta Dina Boluarte “ha ofrecido llevar apoyo social”. Cabe recordar que el expremier junto a la mandataria han sido denunciados por la muerte de compatriotas.

Pedro Angulo fue el primer premier del gobierno de Dina Boluarte.

Sobre su salida del cargo, Angulo ya había anunciado que la presidenta le había dado a conocer su deseo de realizar cambios en el gabinete. “Lo que yo quiero decir es que yo tenía ya un adelanto de parte de la presidenta de que el cambio podría darse. Es decir, no quiero que se interprete que yo me enteré por la televisión. La presidenta definitivamente me explicó, nosotros tenemos muy buena comunicación en ese sentido y me dio a detalle qué es lo que sucedería”, señaló.

Pasar página

La presidenta de la República, Dina Boluarte, señaló este miércoles que el Perú necesita recuperar la paz social y dar gobernabilidad al país para atender las necesidades más urgentes de los más pobres. Añadió que es momento de “voltear esta página para dedicarnos a trabajar” en referencia a los recientes enfrentamientos violentos entre manifestantes y personal del Ejército y la Policía que ha causado la muerte de alrededor de 20 civiles.

“La confrontación y polarización le hicieron mucho daño al país, necesitamos voltear esta página para dedicarnos a trabajar por la salud, por la educación, por la reactivación económica y la seguridad, debemos priorizar sobre todo a los pobres quienes más sufrieron por la pandemia y que esperan la atención de sus necesidades más urgentes”, dijo la jefa de Estado durante su discurso en la ceremonia de clausura del año académico 2022 de la Escuela Nacional de Formación Profesional Policial.

Alberto Otárola es el nuevo premier de Dina Boluarte

Además, señaló que “no es el momento para dilatar la salida a la crisis política, sino de escuchar el clamor de los ciudadanos para recuperar la paz social y darle estabilidad y gobernabilidad a la patria”.

Aseguró que el país entero tendrá la certeza que dedicará “todo mi esfuerzo para cumplir con el compromiso que asumí con las peruanas y peruanos”. Indicó que es consciente de la responsabilidad que pesa sobre ella para conducir un proceso de transición “ordenado y pacífico que evite mayores sobresaltos a la población”.

“Que nos permita ir a elecciones generales adelantadas donde los peruanos y peruanas puedan elegir libre y democráticamente a sus autoridades, este desafío exige la contribución de todos, exige una real capacidad de desprendimiento, pero al mismo tiempo colocar por encima de las aspiraciones e intereses personales, los intereses de la Nación”, agregó.

