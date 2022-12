Pedro Angulo asegura que Dina Boluarte le habló de posibles cambios en la PCM: “Ya lo sabía, no me enteré por la TV”

El presidente del Consejo de Ministros, Pedro Angulo. Foto: Andina/Composición Infobae

Esta mañana el titular de la PCM, Pedro Angulo, visitó el set del noticiero de ATV para conversar de los temas de coyuntura que siguen afectando al país, sobre todo por las manifestaciones violentas en las regiones.

Además, el funcionario fue consultado por las recientes declaraciones de la presidenta Dina Boluarte, en donde manifestó que se está analizando la salida de Angulo de la Presidencia del Consejo de Ministros.

“Lo que yo quiero decir es que yo tenía ya un adelanto de parte de la presidenta de que el cambio podría darse. Es decir, no quiero que se interprete que yo me enteré por la televisión. La presidenta definitivamente me explicó, nosotros tenemos muy buena comunicación en ese sentido y me dio a detalle qué es lo que sucedería. En su momento la mandataria lo dirá, son temas de política y a veces no se puede revelar todo lo de política porque eso nos debilita”, aseguró en ATV.

Te puede interesar: Pedro Angulo dejará de ser presidente del Consejo de Ministros, anuncia Dina Boluarte

Por otro lado, el titular de la PCM, se defendió de los ataques de la oposición, sobre todo de los que han intentado asegurar que él es uno de los azuzadores de los manifestantes.

“Lo que se ha estado diciendo en mi contra es parte de la anti campaña porque sí hay gente que se ha infiltrado dentro de lo que se podría decir las protestas justas. Nosotros sabemos que existen muchas necesidades postergadas y diría que podría haber un resentimiento que tiene explicación, pero muchos se han aprovechado de esto para introducir otras temáticas que no tienen nada que ver con las protestas y las acciones muy concretas como la toma de un aeropuerto, la destrucción de luces, la inutilización de la torre de control en Arequipa, definitivamente eso no tiene nada que ver con las manifestaciones”, agregó.

Peru's Prime Minister Pedro Angulo attends a session with lawmakers at Congress as new President Dina Boluarte offered a plan to bring elections forward, after the ouster of her predecessor Pedro Castillo sparked protests that have left several dead, in Lima, Peru December 12, 2022. REUTERS/Gerardo Marin NO RESALES. NO ARCHIVES

Gente infiltrada

Algo que dejó en claro el funcionario del Estado, es que los oficiales de investigación han dado a detalle cómo es que los infiltrados están detrás de todos estos desmanes y que incluso se han aprovechado de ciudadanos que no hablan español, sino sus lenguas nativas para persuadirlos y hacerlos participar en estas protestas violentas.

“No se puede negar que hay personas infiltradas en estas manifestaciones e incluso hay personas que han participado en el terrorismo y que están plenamente identificadas y lo que yo dije fue recogido por el Congreso y fue recogido con fundamentos”, dijo.

“Estas personas han traído a otros ciudadanos que no hablan en español, entonces cuando la policía ha intentado comunicarse con ellos no ha logrado entender por qué no hablan el idioma y ellos siguen avanzando porque están asustados. Es ahí donde se realizan las desgracias cuando un policía ve un ataque inminente, como ser humano tiene el derecho a defender su vida”, aseveró.

Peru's President Dina Boluarte, who took office after her predecessor Pedro Castillo was ousted, salutes next to her new Prime Minister, Pedro Angulo, in Lima, Peru December 10, 2022. REUTERS/Sebastian Castaneda

PNP fue atacada con granada y dinamita

Para el premier está más que claro que las personas que han atacado a los policías son integrantes de organizaciones terroristas por la manera en como han usado instrumentos caseros como una bazuca improvisada con dinamita en tubos, las bombas molotov, el uso de explosivos e incluso el ataque a los agentes con granadas de guerra.

Mira aquí: Protestas EN VIVO: sigue estado de emergencia, carreteras bloqueadas y una tensa calma en el país

“Siempre vamos a estar entre dos extremos de opinión, algunos que dicen que seamos cautos y algunos que dicen que actuemos. Nosotros tenemos la responsabilidad y tenemos asesores especializados que nos dicen qué cosas podemos hacer y nosotros tenemos que medir el tiempo exacto. En Chala por ejemplo los ciudadanos han estado 10 días sin poder moverse, ahí hay mucho llanto y hay familias que han perjudicado mucho, incluso en su economía, trayendo frutas o alimentos que sean podridos. La realidad es que el daño está ahí, el daño es muy grave y nosotros, sin embargo, hemos tenido por las disposiciones de la presidenta que los policías no lleven armas. En Andahuaylas los policías nos dijeron que tenían perdigones de goma y la ventaja la tenían quienes los han estado atacando. Ellos estaban a pocos metros tirándoles dinamita, tenían tubos que le pegan unas bombardas como si fuera una bazuca y si ellos cayeron fue porque les cayó una granada en la espalda”, acotó.

SEGUIR LEYENDO