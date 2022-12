Farik Grippa emocionado con su próximo tema: “Con Sergio George se viene la internacionalización”

Farik Grippa lanzará su nuevo tema producido por Sergio George en enero del 2023. Instagram

Se va un 2022 con altos y bajos para la música. Si bien el púbico peruano ha salido a disfrutar de algún concierto luego de la crisis sanitaria que afrontamos, lo cierto es que poco más de dos años de pandemia a raíz de la COVID-19 no ha sido fácil para los artistas y eso lo sabe bien Farik Grippa. Hoy, de la mano del productor Sergio George, el cantante de salsa está seguro que viene la internacionalización en el 2023.

“No saben todo lo difícil que es para un cantante hacer música en un país donde para todos te piden dinero. Mis ganas es mi mejor fortaleza”, señaló el cantante, quien a finales de enero sorprendió anunciando que se unió al internacional Sergio George.

Farik Grippa asegura que los shows han crecido, su carrera en líneas generales ha marcado azul, pero el grado de inversión todavía no. “Mucha gente piensa que el cantante solo se sube a un escenario y cobra y no es así. Tenemos que pagar al equipo de trabajo, producir, grabar y otros puntos que las cuentas no alcanzan. Yo he caminado por muchos años solito, ¿se imaginan los nuevos? Por eso hoy que me siento con Sergio George a planear lo que se viene es un sueño. No es un productor, es el productor. Se viene un 2023 de mucha música a nivel internacional, no lo duden. Se viene la internacionalización”, dijo bastante emocionado.

Chim Pum Music es la productora que apuesta por la carrera de Farik Grippa. El cantante continúa trabajando con su mismo equipo de trabajo, sin despedir ni cambiar una pieza, pero esta vez llevando su carrera a otro nivel.

“He formado una bonita alianza. Siento que Gil Shavit que es el cerebro de esta casa musical, no solo piensa en el artista sino como el buen empresario que es y eso es importante. La música es un negocio, pero requiere inversión y un planteamiento. Además, este hombre desea invertir en el nuevo talento. Todos esos puntos y otros que son fundamentales me hicieron firmar por Chim Pum Music. Además, Sergio, como lo dije, es una pieza clave”, acotó.

Farik Grippa trabajará con Sergio George. (Instagram)

Nuevo tema de la mano de Sergio George

Farik Grippa contó que con Sergio George grabará un tema nuevo que gustará mucho a sus fans. Asimismo, destacó que se encuentra trabajando a gusto, pues siente que no hay imposición de por medio, sino unión para repotenciar la carrera que ha venido construyendo.

“Me gusta porque Sergio no te impone nada. Te sugiere si te gusta cantar tal composición no te impone y eso es importante. Muchos podríamos decir a todo sí, pero no es el punto. Lo bonito es que te deja ser… Debo estrenar el tema a mediados de enero y se viene una gira internacional que de verdad se van a impresionar cuando se enteren todo lo que se viene”, dijo el cantante bastante emocionado.

Mientras este proyecto se concreta, el cantante no se queda de brazos cruzados. Junto a You Salsa, Neiram y Cielo Torres, acaba de estrenar la versión peruana de ‘Aires de Navidad’, una canción interpretada por Willie Colón y Héctor Lavoe. Esta vez los artistas decidieron unir sus voces para realizar el tema a su propio estilo.

Farik Grippa, You Salsa, Neiram y Cielo Torres grabaron 'Aires de Navidad'.

“Tremenda responsabilidad de nosotros en apostar por esta canción. Es un proyecto para la gente y lo recordado en las visualizaciones de este tema irá para una institución que está en evaluación. Lo cierto es que lo canta gente talentosa y es un regalo de Chim Pum Music para todos. Hay celebrar esta Navidad con cierto optimismo”, señaló el intérprete de ‘Dos Copas de Vino’.

