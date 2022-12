Inversión minera en el Perú cayó 7.1% interanual en octubre

Las inversiones mineras alcanzaron los USD 433 millones en octubre.

Las inversiones mineras en octubre de este año alcanzaron los USD 433 millones, representando una disminución de 7.1% en contraste a lo reportado en idéntico mes del 2021 (USD 466 millones), según datos del Boletín Estadístico Minero (BEM), elaborado por el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

Cabe mencionar que, 3 de los 6 rubros de inversión reportaron variaciones interanuales positivas en sus montos ejecutados, como es el caso de Planta Beneficio (+1.8%), Exploración (+14.7%) y Desarrollo y Preparación (+14.7%); mientras que mostraron una disminución Infraestructura (-2.9%), Equipamiento minero (-16.1%), rubro Otros (-56.7%).

De esta manera, lo registrado en octubre en adición a lo alcanzado en los meses previos de 2022, coadyuvó a que la inversión acumulada en el periodo enero a octubre ascienda a más de USD 4.144, evidenciando un incremento de 3.8% respecto a lo reportado en similar periodo del año pasado (USD 3.993 millones).

A nivel desagregado, resaltaron las inversiones de Anglo American Quellaveco con US$ 64 millones (-38%), Minera Yanacocha con US$ 38 millones (+34%) y Cía. Minera Antamina con US$ 30 millones (-18.1%).

Inversión acumulada

La inversión minera ejecutada entre enero y octubre de este año registra USD 4.144 millones, lo que representa un crecimiento de 3.8% comparado al mismo periodo de 2021 (USD 3.993 millones), señala el BEM, elaborado por la Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera del Minem.

A nivel de titulares mineros, Anglo American Quellaveco S.A. (USD 926 millones) mantuvo la primera posición representando el 22.3% de la inversión total, pese al término de la construcción de su Unidad Minera “Quellaveco”.

Las Inversiones mineras en Perú caerían alrededor de USD 2.000 millones en 2023, según SNMPE.

De manera similar, Compañía Minera Antamina S.A. (USD 328 millones) conservó su ubicación, manteniéndose en segundo puesto con el 7.9% de participación. Por su parte, Minera Yanacocha S.R.L. (USD 284 millones) y Southern Perú Copper Corporation (USD 250 millones) se posicionaron en tercer y cuarto lugar con el 6.9% y 6.0%, respectivamente. Es importante mencionar que, las cuatro empresas en mención representaron en conjunto el 43.1% de la inversión ejecutada total.

Respecto a los rubros, se apreció al décimo mes del año una mayor ejecución en Planta Beneficio que registró una inversión acumulada de USD 1.068 millones, consolidándose como el rubro de mayor participación con el 25.8% de la inversión total.

En tanto, el rubro Exploración registra una inversión acumulada ascendente a USD 340 millones, con una variación positiva de 34.3% en comparación a similar periodo del 2021 (USD 253 millones). Mientras, el rubro Desarrollo y Preparación acumuló USD 672 millones, refleja una variación positiva de 43.6% en contraste a similar periodo de 2021 (USD 468 millones).

A nivel de titulares mineros, Anglo American Quellaveco S.A. se mantiene en primera posición con USD 926 millones, representando el 22.3% de la inversión total. Le sigue Compañía Minera Antamina S.A. con USD 328 millones y el 7.9% de participación.

Le siguen, Minera Yanacocha S.R.L. (USD 284 millones) y Southern Perú Copper Corporation (USD 250 millones) en tercer y cuarto lugar con el 6.9% y 6.0%, respectivamente. Es importante mencionar que, las cuatro empresas indicadas representan en conjunto el 43.1% de la inversión total ejecutada.

En tanto, la inversión minera en regiones, Moquegua se mantiene en primera ubicación con USD 1,058 millones y representa el 25.5% del total. Le sigue, Cajamarca con USD 380 millones ostentando el 9.2% y, en tercer lugar, Áncash con USD 366 millones con el 8.8% de la participación total. Cabe precisar que las tres regiones mencionadas representan el 43.5% de la inversión total ejecutada a nivel nacional.

