Desconexión digital en la nueva Ley de Teletrabajo: qué es y cómo está regulada en el Perú

Con la llegada de la pandemia por la COVID-19 en marzo del 2020, muchas empresas tuvieron que adecuarse a la “nueva normalidad” para seguir operando respetando las medidas dictadas por el gobierno, como el distanciamiento e inmovilización social obligatoria.

Ante esta situación, surgió el trabajo remoto como una alternativa de trabajo para un gran sector de la población que estaba en posibilidades de seguir cumpliendo con sus actividades laborales desde casa.

Para ello, se estableció como medida de urgencia la modalidad de trabajo remoto, pero con el retorno a las actividades económicas y el fin del estado de emergencia, esta normativa solo tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre del 2022.

En esa línea, se planteó una nueva modalidad de trabajo a distancia bajo ciertas políticas laborales. La Ley N° 31572 o Ley del Teletrabajo fue aprobada por insistencia por el Congreso de la República en el mes de setiembre, y el Ejecutivo tiene plazo para publicar el reglamento de esta nueva ley hasta el 12 de diciembre. El proceso de adecuación es de 60 días calendario, por lo tanto, las empresas tienen como máximo hasta el 12 de febrero del 2023 para adecuarse a esta nueva normativa laboral.

En entrevista con Infobae Perú, el abogado laboralista Daniel Robles Ibazeta indicó que los trabajadores van a tener que adecuarse a la nueva Ley del Teletrabajo desde el 1 de enero del 2023. “La mayoría de las empresas van a tener que utilizarla desde el 1 de enero porque hay un vacío ya que el trabajo remoto solo estará vigente hasta el 31 de diciembre de este año”, precisó.

Trabajo remoto solo estará vigente hasta el 31 de diciembre de este año. (Andina)

Desconexión digital

Entre las principales modificaciones que trae la nueva Ley del Teletrabajo, se dispone que tanto los empleadores como trabajadores deben respetar la desconexión digital, que asciende, al menos, a 12 horas diarias.

Robles Ibazeta explicó que la desconexión digital deriva de un derecho constitucional ya existente que es el respeto al descanso y a la jornada laboral de máximo 48 horas semanales. Además, resaltó que con esta política los trabajadores podrán encontrar un balance entre su vida personal y su vida laboral, lo cual había resultado un problema al trabajar desde casa.

Asimismo, indicó que al respetar la desconexión se fortalece la productividad del trabajador ya que al establecer horarios determinados para laborar se ve beneficiado en su salud mental, y previene indicadores de estrés y ansiedad.

La desconexión digital influye en la disminución de casos estrés en el trabajo.

En el caso de trabajadores que no que no están sujetos a fiscalización o no tienen un horario fijo, “la desconexión digital garantiza al menos 12 horas consecutivas de desconexión, por ejemplo, de 6:00 p. m. a 06:00 a.m.”, explicó.

Además, indicó que ahora que se empieza a retornar a los puestos de trabajo de manera presencial e hibrida, los trabajadores que resultan más beneficiados son aquellos que son parte del grupo de riesgo de contagio de la COVID-19, adultos mayores, entre otros.

Aún no está reglamentada

De acuerdo a la encuesta de Marsh Perú, solo el 30% de las empresas cuentan con un protocolo para garantizar el derecho a la desconexión digital. El especialista en derecho laboral sostuvo que este derecho laboral aún no ha calado en los empleadores y trabajadores. “Aún está en pañales, no hay sensibilización. Es una buena norma con buenos propósitos, pero no se está ejecutando y es importante hacerlo”, expresó.

En ese sentido, indicó que las empresas deben brindar capacitaciones sobre los protocolos y reglas de juego que serán implementados. “A veces con planes tan simples como añadir en los pies de páginas de los correos frases como: ‘no contestes este mensaje fuera del horario de trabajo’”, explicó.

Solo el 30% de las empresas cuentan con un protocolo para garantizar el derecho a la desconexión digital. (Andina)

De otro lado, sostuvo que es importante que las empresas realicen un diagnostico de la situación para poder elaborar una política de desconexión que comprenda a todo el personal, tanto los que trabajan a distancia y los que laboran de manera presencial.

Finalmente, indicó que, si el empleador no cumple con respetar la Ley del Teletrabajo, el trabajador puede acudir a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) y solicitar que se realice una visita de inspección lo que podría conllevar a multas que superan las 7 UIT.

