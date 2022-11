Mujer le lanza agua hirviendo a su pareja por ir a jugar un partido de fútbol con sus amigos

Mujer le lanza agua hirviendo a su pareja por ir a jugar 'pichanga' (ATV)

En una relación peligrosa estuvo John Chávez Torres, un joven de 24 años al que su pareja, Floresmilda Huaches Huamán, de 23 años, le lanzó agua hirviendo en su rostro, provocándole serias quemaduras, luego de que este regresara de haber jugado un partido de fútbol con sus amigos, lo cual habría disgustado a su enamorada.

El hecho ocurrió el pasado domingo en el distrito de Comas. John convivía con Flor desde hace cinco meses y le habría pedido que ella lo acompañe a su partido de fútbol. Sin embargo, ella no aceptó.

John decidió ir solo, pero al regresar, según él mismo comenta, ya sabía que Flor estaba molesta. “Ella quedó molesta y estaba más molesta cuando regresé”, declaró a ATV Noticias.

Para llevar la fiesta en paz, él le habría dicho que cocine mientras él lavaba la ropa. Sin embargo, luego, cuando se acercó a ella para abrazarla y pedirle que se calme, esta le arrojó en la cara el agua hirviendo con la que preparaba la sopa.

(ATV)

“Cuando me estaba acercando, ella volteó con la olla echándome el agua en la cara. Yo lo esquivé un poco, sino me hubiera dañado la cara entera y mis dos ojos”, narró el hombre, quien presenta quemaduras de segundo grado en la parte derecha de su rotro y tendría el ojo comprometido.

Para evitar perder la vista, John comentó que, tras recibir el agua hervida, fue hacia la ducha a echarse agua fría para calmar la quemadura.

Escapa del lugar

Tras el hecho, él le pidió que se retire y ella le habría pedido que no la denuncie. “Me dijo que no diga nada a nadie, que ella me iba a curar y que asumiría los gastos, al final ella se marchó”, indicó John.

Ahora la mujer natural de Yurimaguas está no habida y el hombre pide que la capturen para que asuma los gastos de su tratamiento.

No es la primera vez

Además, John asegura que esta no es la primera vez que es agredido por su pareja. Según comentó, esta lo habría amenazado con un cuchillo porque este se demoraba en cocinar.

“La primera vez que me agredió me puso el cuchillo en el pecho y dijo que ella es capaz de reaccionar así”, señaló.

Finalmente, John y su familia pidieron ayuda económica para costear los gastos de los medicamentos y cremas que usa para curar sus quemaduras y mitigar su dolor. Para ello, dejó el número de su billetera electrónica Yape: 947 923 453.

En tanto, la comisaría de Comas busca a su pareja.

SEGUIR LEYENDO