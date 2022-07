Patricia Barreto y ‘Don Barriga’ presentan Gran Circo Estelar ‘Volar’ en Mall del Sur

Patricia Barreto presenta show circense junto Édgar Vivar. Foto: composición

La actriz Patricia Barreto se ha encaminado en un nuevo reto, y este año se presentará en el Gran Circo Estelar ‘Volar’, un show en el cual hará acrobacias con el aro y compartirá escenario con el recordado ‘Señor Barriga’, papel que interpreta el reconocido actor, Édgar Vivar.

La protagonista de ‘Maricucha’ cumplirá por fin su ansiado sueño de hacer su propio espectáculo de circo, y demostrar su destreza para realizar actos de aros aéreos.

Patricia Barreto contó a un diario local que se encuentra ensayando muy duro todos los días para presentar un teatro-circo familiar que se basa en una obra autobiografía.

“Escribí hace un tiempo un unipersonal. Un día Ernesto Pimentel me dijo: ‘Patricia, ya que amas el circo tanto como yo, te voy a dar mi carpa de Lima Sur’. No lo podía creer. Le propuse esta historia, sobre una chica que se hace amiga de sus miedos y alza su propio vuelo ”, comentó al diario el Trome.

‘Volar’ narra la historia de una dulce niña de 10 años que es interpretada por Barreto que desea convertirse en una gran artista de circo. Durante la búsqueda por alcanzar ese sueño, ella confrontará sus miedos más profundos, y una serie de seres mágicos la ayudarán a confiar en ella. Y descubrir su fuerza y valentía interior, para así poder volar y hacerlo a pesar del miedo.

Pero ella no solo escribió la historia del circo, sino que también presentará un número de acrobacia, oficio que ha venido perfeccionado desde pandemia, ya que señala que desde pequeña fue su más anhelado sueño ser una gran acróbata.

“Hace más de diez años mi mamá me dejó poner una estructura de circo en su patio. Cuando llegó el coronavirus, justo la pasé en su casa y comencé a usarla. Sabía que el aro era una disciplina compleja porque gira muchísimo y te mareas, pero quise probar. Iba una ‘coach’ interdiario a entrenarme. Fue maravilloso”, explicó Barreto.

También comentó que cuando está en el aro no puede explicar el sentimiento que siente pero que la lleva a un estado de inmortalidad por el riesgo en que vive.

“No lo puedo explicar. Es como saltar al vacío, estar en un riesgo absoluto y saber que eres la única que te puede salvar. Siento que el miedo es lo que nos hace mortales. Yo me siento inmortal cuando arriesgo y me lanzo en cualquier proyecto ”, explicó la protagonista de la cinta ‘No me digas solterona’.

Patricia Barreto y Don Barriga presentan Gran Circo Estelar ‘Volar’. Foto: Captura de Facebook.

Además, confiesa que es un honor compartir escenario con el actor Edgar Vivar, quien ha dado vida a varios personajes mundialmente conocidos como el ‘Señor Barriga’, ‘Ñoño’, ‘Botija’, entre otros.

“Hermoso y maravilloso. No solo porque es mi ídolo de la infancia, también porque ahora dice que le gustan mucho mis películas y digo: ¿Es en serio?, ¡es emocionante!”, dijo la joven actriz cuando le preguntaron cómo se sentía de trabajar con la estrella mexicana.

El show busca llevar un mensaje positivo a los niños y niñas del Perú para hablarles de la importancia de perseguir sus sueños, mediante la constancia y trabajo y que sobre todo creyendo en uno mismo se puede llegar lejos.

El espectáculo de circo inicia el jueves 21 de julio y va hasta el domingo 14 de agosto en el Mall Sur, ubicada en el distrito de San Juan de Miraflores. La venta de las entradas están disponibles en Teleticket.

Patricia Barreto presenta circo Volar junto a Édgar Vivar. Foto: captura Facebook

SEGUIR LEYENDO: