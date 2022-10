Francesco de la Cruz, el peruano que domó el aire, defenderá su título en el Mundial de Globos

Francesco De la Cruz, el campeón peruano del Mundial de Globos de Ibai y Piqué declaró en exclusiva para Infobae. Video: Carlo Fernández/Infobae.

120 segundos para sobrevivir a un duelo aéreo. El 2022 marca una temporada importante para los fanáticos del deporte rey, quienes esperan con ansias el inicio del Mundial de Qatar. Este contexto también nos permite poner en mesa de observación otros eventos en los que la participación de peruanos es digna de aplaudir. En esta lista encontramos el Balloon World Cup. En el 2021 se marcó un hecho sin precedentes cuando Francesco de la Cruz dejó en alto el nombre de nuestro país, quedándose con el primer puesto. Aunque no es una competencia muy popular, se robó todas las miradas en Twitch y el mundo.

En medio de la pandemia, los socios Ibai Llanos y Gerard Piqué lanzaron un concurso para reclutar a los primeros participantes que competirían en el Mundial de Globos. Nuestro compatriota conversó con Infobae para relatar cómo fue esta primera aparición y el escenario que enfrentará en la nueva edición, a la que llega como invitado especial con el objetivo de quedarse con el bicampeonato.

De Huaral para el mundo entero. Francesco de la Cruz luchará por consagrarse como campeón del Mundial de Globos 2022.

“Que deje su trabajo en la Nasa para representar a su país dice mucho de él”

Esa fue la presentación que escribieron sobre su clasificación al verlo en una grabación luciendo una camisa con el logo de la Nasa. Francesco conoció algunos detalles de este torneo mientras miraba algunos videos. “Me apareció una recomendación y decidí inscribirme. Me contactaron y así surgió todo”.

Comentó que no esperó ser considerado en la competencia, ni tampoco que el mismo Piqué le diera la noticia. “Desde un momento no lo creí, simplemente me apunté porque muchas personas lo hicieron. Fueron más de 10 mil inscripciones. Me dije, si me toca, me tocó, y a dar la cara”.

Esta actividad no tan conocida fue una verdadera sorpresa para él, por lo que tuvo que aprender las reglas y prepararse físicamente para rendir al mil por ciento. Su primer plan no fue muy complejo, ya que tenía claro el tener que practicar sus movimientos y la agilidad.

Un campeón huaralino

Ahora con 19 años -y dividiendo su tiempo entre estudiar, trabajar y competir- no se aleja de sus raíces y de lo que significa el Perú para él. Cuando postuló por primera vez, tuvo que tomar una importante decisión. “Yo tengo dos nacionalidades, española y peruana. Me dijeron que represente a España, pero Perú es de donde vengo, donde nací y es la tierra donde me gustaría estar. Le tengo mucho cariño a Huaral por todos los momentos que estuve aquí y me hace sentir contento”, confesó sobre su corta estadía antes de regresar a Europa.

Perú en el Mundial de Globos 2022

Con los primeros participantes confirmados, llegó una invitación para formar parte de la edición de este año, con la intención de quedarse con el bicampeonato. “Estaba en un balance, entre que no y sí, sobre todo porque no me encontraba bien físicamente, estaba un poquito mal y ahí estaba la duda. Hace menos de un mes confirmé mi participación y ya está todo dicho”.

El representante de Perú se encuentra en España para disputar la segunda edición del Mundial de Globos. (Ibai YouTube/Infobae)

La estrategia de Francesco

Aunque por ciertos momentos la timidez lo invade, se convierte en una persona totalmente diferente cuando tiene que demostrar lo hábil que es. De su intervención anterior, el peruano aprendió mucho, sobre todo a analizar el escenario donde se moviliza.

“[Sobre sus rivales] Prefiero no ver nada porque voy a sobrepensar bastante y no me voy a poder concentrar en lo que yo quiero hacer. Yo me sigo centrando en lo que hice el año pasado, en nuevas tácticas, en cómo jugar y en formas de entrenar”. De volver a ganar, Perú podría ser sede para el 2023.

Pese a que es el actual campeón del Mundial de Globos, no lo hace inmune a las derrotas por lo que no subestima a los otros participantes. “Cada uno tiene su forma de jugar y de ser. Hay algunos que vienen del atletismo, gente que viene del fútbol o baloncesto. Era centrarme en cómo eran e intentar contrarrestarles”.

Francesco de la Cruz venció en la final al alemán. (Foto: Mundial de Globos).

Una cita con Perú en el Mundial de Globos

El 27 de octubre se vivirá una fiesta en Twitch con la transmisión en vivo del Balloon World Cup desde Tarragona, España. Para este año, se contará con la presencia de hombres y mujeres de distintas nacionalidades. En el caso de Latinoamérica, se hizo una convocatoria por Tiktok en colaboración con la música de Bizarrap. El que no deje caer el globo al suelo podrá ser acreedor de 10.000 euros.

“Voy preparado e iré adelante. Llegar lo más lejos posible. Dejaré el nombre de Perú en alto y lograr revalidar el título. Espero que me estén apoyando para el campeonato mundial de este año”, declaró para Infobae.

