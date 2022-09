María del Carmen Alva cuestionó ausencia César Landa a citación: “El que nada debe, nada teme”

María del Carmen Alva destacó la ausencia del canciller César Landa. (Canal N)

Este viernes 23 de septiembre, el canciller César Landa confirmó que asistiría a la Comisión de Relaciones Exteriores con el fin de responder sobre las declaraciones del presidente Pedro Castillo ante la ONU. Sin embargo, se postergó su citación.

Sobre ello, María del Carmen Alva reveló que “esta sesión era importante [...]. Un par de horas antes hemos recibido un oficio de Cancillería de que había una urgencia en Loreto, que tenía que acompañar urgentemente al presidente, por lo cual no podía estar el día de hoy en la Comisión de Relaciones Exteriores”.

“Con sorpresa, hemos tomado conocimiento de que el presidente sigue en Lima. Ha participado en la Plaza de la Bandera de una ceremonia por el Día de las FF. AA.; también la mayoría de congresistas y los de regiones de Loreto nos han dicho que no pasa nada en la zona”, indicó Alva.

Por esa razón, indicó que con “justa razón” hubo malestar en los parlamentarios que son miembros de dicha Comisión. Además, señaló que la citación se reprogramaría para el próximo 26 de septiembre a las 11 de la mañana. “Esperemos que el día lunes no haya otra urgencia”, añadió la congresista.

“Si lo estamos citando y había aceptado, él debería estar acá presente. [...] Yo creo que debería dar la cara y si están tan seguros de que no pasa nada con las declaraciones que han hecho, el que nada debe, nada teme, debería estar acá”, acotó.

“Espero que no se esté contagiando de su jefe, el presidente, que cada vez que no quiere dar la cara y que cuando va a una reunión no abre la boca. Esperemos que esa no sea la actitud del canciller”, finalizó María del Carmen Alva.

Pronunciación de César Landa

El titular de Relaciones Exteriores indicó al portal Epicentro TV que, en su retorno a Lima, respondería a todos los cuestionamientos y dudas que haya acerca del tema que involucra a las declaraciones del jefe de Estado.

Canciller César Landa indicó que el discurso de Pedro Castillo en la ONU "no afecta para nada al Congreso". (Andina)

Como se recuerda, Pedro Castillo indicó ante la ONU que el Perú reconoce a Las Malvinas como parte de Argentina y no de Reino Unido. Ello generó reacciones desde el Congreso, lo cual produjo que se recolecten firmas para presentar una moción de interpelación contra César Landa.

Dicha iniciativa es parte del parlamentario Jorge Montoya (Renovación Popular) quien aseguró que tenía el apoyo de las bancadas de Avanza País, Alianza para el Progreso y congresistas independientes.

“Es responsable de lo que hace el presidente. El presidente tiene sus ministros para servirle de escudo protector y para eso los usa. El ministro le ha presentado esa recomendación, definitivamente no lo ha hecho el presidente, o las personas que se la han hecho, pero el responsable directo es el ministro de Relaciones Exteriores”, sostuvo.

SEGUIR LEYENDO