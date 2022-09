Ethel Pozo y sus primeras imágenes disfrutando de su luna de miel con Julián Alexander

Ethel Pozo se encuentra en playas caribeñas disfrutando de su luna de miel. | Instagram

Ethel Pozo publicó las primeras fotos de su luna de miel junto a Julián Alexander en las playas caribeñas. Como se recuerda, la pareja se casó este sábado 10 de septiembre, en un fundo de Pachacamac. La conductora de ‘América Hoy’ se incorporará al programa el próximo lunes 19 de septiembre, donde contará detalles del momento que está viviendo.

La hija de Gisela Valcárcel se encuentra en las playas de Curazao, una isla neerlandesa del Caribe. Ethel Pozo contó en una pasada emisión de su programa que en un primer momento no pensaban viajar por su luna de miel, sin embargo, conforme pasó el tiempo, se animaron a hacerlo.

“Nos vamos a ir a Curazao, nos vamos a ir de luna de miel. No s vamos para allá… encontramos, Julián y yo, un tiempito para irnos. En un momento no iba a haber luna de miel porque yo me fui una semana con Dome (su hija) de 15 años, luego me fui por el vestido (de boda a Barcelona) y tú sabes.. Papá Armando (el productor de América Hoy) como es y no hay vacaciones”, contó en ‘América Hoy’.

Ethel Pozo publicó este martes 13 de septiembre una serie de videos donde se ve el maravilloso paisaje del que está disfrutando, además de unas imágenes junto a su hoy esposo.

Mientras la conductora se encuentra de viaje, sus compañeros de ‘América Hoy’ vienen contando cada detalle de lo que fue su boda con Julián Alexander. Como se recuerda, se señaló que la ceremonia sería en estricto privado, sin embargo, nunca imagino que sus propios invitados se encargarían de captar cada momento de la celebración y subirlo en sus redes sociales. incluso, otros se atrevieron a hacer una transmisión en vivo.

La reunión contó con el show de Christian Domínguez y su Gran Orquesta Internacional, además de la salsa de Yahaira Plasencia. La encargada de entregar a Ethel Pozo en el altar fue su madre Gisela Valcárcel.

