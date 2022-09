Pedro Castillo y la promesa incumplida a los niños con cáncer: hasta ahora no les da el presupuesto para los tratamientos

Pedro Castillo recibió a los niños con cáncer y a sus padres en Palacio de Gobierno, pero no ha cumplido lo que prometió. (El Peruano)

Hace unes meses, el presidente peruano Pedro Castillo prometió a los niños con cáncer, en Palacio de Gobierno, que les iba a dar 4 millones de soles (casi 1 millón de dólares) para sus tratamientos y operaciones pendientes. Sin embargo, esta cantidad jamás llegó.

La promesa incumplida llegó luego de una llamada de la primera autoridad del Perú al programa de Andrés Hurtado y se comprometió a ayudar económicamente a los menores con enfermedades oncológicas. El conductor de Porque hoy es sábado con Andrés también apareció en la Casa de Gobierno, aunque después de un par de reclamos, no ha vuelto hablar más del tema.

María Lumbre Figueroa, presidenta de la Asociación por los Derechos de los Niños con Cáncer, y Karina Pujar, vocera del colectivo “Ley de cáncer infantil”, desmintieron que el jefe de Estado haya dado, en algún momento, esa suma de dinero. Para las mujeres, los pacientes habían sido utilizados.

“Sí (nos utilizó), porque después de todo lo que él anunció se esperaba la normatividad, la aplicación y nunca se ha dado. Nos sentimos dolidos, heridos, sobre todo por la vida de un niño. Yo creo que el presidente Castillo debe ser consciente”, dijo Lumbre Figueroa a RPP Noticias.

La titular de la Asociación por los Derechos de los Niños con Cáncer argumentó que “hasta ahora” no se cumple nada y, aunque consideró que el anuncio de Pedro Castillo fue “desorbitante”, sino que fue una “decepción” que no se haya cumplido la promesa.

Pedro Castillo, cuando prometió el dinero para los niños con cáncer. Al final, era un cheque en blanco. (El Peruano)

“Fuimos engañados porque, si uno hizo el esfuerzo (de ir a Palacio de Gobierno), lo hizo por el amor a sus hijos, por el amor a que un presidente va a decir, va a ayudar realmente, y no a ver un dinero que no había, que no existía”, agregó a Radio Exitosa.

Por su parte, Pujar contó que, incluso, habían tenido reuniones con el Ejecutivo para saber cuándo se iba a habilitar el cheque que se prometió el pasado 12 de mayo. Insistieron, pero la respuesta siempre fue la misma: no hay presupuesto. Aunque, según sus palabras, la activista mencionó que ya sospechaban que no había fondos.

“Para nosotros ha sido una burla, impotencia total porque en toda esta habilitación de dinero se proporcionaba muchos temas importantes, que es el subsidio oncológico para pacientes de familias que vienen de provincias sin un sol a la capital y tiene que solventarse y hablaban también de albergues que de momento no se podrá ejecutar porque no hay presupuesto”, manifestó a RPP Noticias.

No existía presupuesto para pacientes con cáncer

La congresista Norma Yarrow fue quien mencionó que el presupuesto para los pacientes con cáncer que había ofrecido Pedro Castillo no existe. La parlamentaria envió un documento formal al ministro de Economía y Finanzas, Kurt Burneo, para que conteste por esta situación.

No obstante, el titular del MEF solo le reenvió a la legisladora una copia del memorando de la Dirección General del Presupuesto Público, que confirma que no había saldo para lo prometido y que, en esa misma línea, “la implementación de la Ley Nacional del Cáncer asciende a un total de S/ 5, 398.7 millones, pero para un horizonte de tiempo de 10 años”.

Así, no se está cumpliendo con ningún acuerdo de la Ley Nacional del Cáncer que, supuestamente, beneficiaría a 150 mil pacientes oncológicos, advirtió Susana Wong, directora de Lazo Rosado Perú. Y es la misma respuesta que han recibido las antes mencionadas: no hay presupuesto para el apoyo de los pacientes, ni los tratamientos ni sus medicamentos.

Las autoridades respondieron a la funcionaria que están trabajando, pero no hay ningún resultado.

La congresista Norma Yarrow especificó que no se está realizando lo que prometió Pedro Castillo con los niños con cáncer. (Andina)

Niños mueren por cáncer en Perú

Todos los días fallecen cinco niños con cáncer en hospitales a nivel nacional, comentó Pujar. No hay un tratamiento con normalidad y rapidez, y existe demasiada “burocracia”.

La vocera sostuvo que debería haber “sanciones ejemplares” para las autoridades que no cumplen y, sobre todo, si el presidente no cumple, qué se puede esperar de los otros funcionarios, pues “luchar” contra este enfermedad no es fácil.

“Se han burlado de nosotros, no lo toman con seriedad a la lucha que nosotros venimos caminando todas las familias oncológicas, es una lucha ardua la que es enfrentarse contra el cáncer, solo las familias que lo viven lo padecen y saben de la magnitud de lo que les estoy informando”, argumentó.

Los padres de familia de los niños con cáncer se sienten utilizados por el presidente Pedro Castillo.

Respuesta del Minsa

Víctor Palacios, director ejecutivo de prevención y control del cáncer del Ministerio de Salud (Minsa), dijo que el presupuesto era para cuatro años —tal como ya lo había adelantado Norma Yarrow—, pero nunca se explicó de esa manera.

Y mencionó que había enviado estos documentos a algunos parlamentarios, como Ernesto Bustamante o Susel Paredes, que los “planes de salud nunca han sido financiados” porque “no se le prestó atención de vida”.

Palacios intentó culpar a RPP Noticias por un mal tema de comunicación, pero el anuncio de los 4 mil millones de soles está en la página oficial del Gobierno. Nunca se aclaró a ningún paciente cómo sería repartido el dinero, ni en cuántos años.

“Se ha pedido 123 millones de soles para fortalecer 244 establecimientos de salud para mejorar el tratamiento de cáncer de cuello uterino, se ha pedido 46.6 millones de soles para medicamentos oncológicos e iniciar el proceso de comprar las nuevas tecnologías”, expuso el director ejecutivo del Minsa a ATV Noticias y agregó que ese presupuesto es para este año.

El proceso de ejecución presupuestal dura tres meses y en el abastecimiento del Ministerio de Salud ya hay disponibilidad para comprar los medicamentos. Palacios contó que había certificado 17 millones de soles y se espera 20 millones de soles en nuevos tratamientos oncológicos, y aclaró que solo es para los pacientes del Ministerio de Salud.

“Muchos pacientes que salen de los hospitales Almenara y Rebagliatti no nos compete a nosotros (...) Los hospitales y el INEN (Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas) tienen dinero para comprar”, mencionó.

El director ejecutivo de prevención y control del cáncer del Minsa manifestó que la responsabilidad también recae en los funcionarios públicos que asumen la dirección de los hospitales, pues deben hacerse responsables.

