Gino Assereto celebra el regreso de Jazmín Pinedo a la televisión: “Se merece muchas cosas”

Jazmín Pinedo retornó a la conducción televisiva el último lunes 06 de junio en el programa ‘+ Espectáculos’ junto a ‘Choca’ Mandros. La popular ‘Chinita’ aparecerá en las pantallas de América TV de lunes a viernes desde las 11 de la mañana.

Como sabemos, la última vez que la exchica reality se desempeñó como conductora fue en el reality de competencia Esto es Guerra, siendo reemplazada tiempo después por Johanna San Miguel. Luego de casi un año de ausencia, la modelo será la presentadora del espacio matutino por un largo tiempo.

Por ello, la producción quiso sorprender a Jazmín Pinedo con un pequeño video donde el padre de su hija, Gino Assereto, le dedicó unas palabras celebrando su regreso como conductora. El chico reality apoyó la decisión de su expareja y se mostró muy contento.

“Yo siempre he dicho que, para mí, la ‘China’ se merece muchas cosas, y se lo dije hace poco y lo repito ahora. A mí me alegra mucho que a la ‘China’ le vaya bien. Imagínate a quién no le va a alegrar que a la mamá de tu hija le vaya bien. Es más, la felicité”, dijo para las cámaras de ‘+ Espectáculos’.

“Pienso que es una decisión correcta, a ella le gusta eso y ella se siente feliz. Yo siempre le digo a las personas que uno tiene que hacer lo que su corazón diga”, agregó.

Por otro lado, su excuñado Jota Benz también se animó a enviarle un mensaje a Jazmín Pinedo resaltando su talento y asegurando que en esta nueva etapa le irá muy bien.

“Ella está para esto, se ha ganado todo lo que le viene sucediendo y no cabe duda de que le irá increíble. Sabemos que le vendrá muchos más proyectos”, expresó.

Luego de ver el informe, Jazmín Pinedo agradeció las muestras de cariño que tuvieron los hermanos Assereto y reafirmó que se siente muy feliz de estar en televisión, pues desde niña le gustaba el mundo del espectáculo.

¿POR QUÉ SE ALEJÓ DE LA TELEVISIÓN PERUANA?

Después de su salida de Esto es Guerra, se especuló que Jazmín Pinedo le dijo adiós a la pantalla chica debido al conflicto legal que mantiene con Latina, su excasa televisiva que le interpuso una demanda por haber dejado sus filas para conducir el reality de competencia, infringiendo así su contrato.

No obstante, en marzo de ese año, la modelo de 31 años reveló que su alejamiento de la televisión se debió a sus deseos de culminar su carrera profesional, la cual había dejado inconclusa. La modelo está estudiando Publicidad.

“Decidí decirle que no a algunos proyectos este año para poder terminar mi carrera. Me falta un año y medio, según el tiempo que pueda darle. He dejado de estudiar 10 años. No es lo mismo estudiar cuando tienes 20, que estudiar cuando tienes 30 y una hija de cinco años”, dijo en el canal de Youtube de Jesús Alzamora.

