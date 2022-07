Joven usa curioso gorro para cubrirse la cabeza del frío y se hace viral

(Captura: TikTok / @sallykling97 )

En los últimos años, cada vez que llega la temporada invernal a una ciudad como Lima, la población busca protegerse de mil y una formas para evitar cualquier complicación con nuestra salud, más aun en épocas de pandemia. Y como el frío es cada vez más intenso cada día que pasa, tanto que logra calar hasta los huesos, no queda otra que tomar todas las precauciones.

Sobre todo si lo que toca es salir a la calle por cualquier motivo. Ya sea familiar o trabajo, el cuidado tiene que ser el doble. No solamente de mascarillas hablamos para evitar el contagio del COVID-19, sino también del resto de nuestro cuerpo y todo es válido con tal de mantenernos calientes el mayor tiempo posible.

Esta vez, encontramos el vivo ejemplo de lo que puede hacer un ser humano de estos días, y en una ciudad como Lima, para protegerse del intenso frío que sentimos en estos meses del año.

Se trata de un joven que fue ‘ampayado’ usando un curioso objeto para protegerse la cabeza: se trata de un gorro con la forma de cabeza de carnero. Además este le cubría casi toda la cara. Este hecho no pasó desapercibido para un usuario de la aplicación de TikTok.

El hecho ocurrió una típica mañana limeña en el transporte público, más específicamente en una coaster.

El tiktokero, identificado como @sallykling97, se percató del curioso hecho y tomó la decisión de registrarlo en video para compartirlo por sus redes sociales. Entonces sacó su celular, hizo un breve paneo del carro en el que viajaba hasta dar con la curiosa imagen que se ha hecho viral en varias redes sociales.

En las imágenes se puede observar a un joven de mediana edad sentado en el auto, con los brazos cruzados como arrullándose a sí mismo, con los ojos cerrados y con el mencionado gorro calentándole la cabeza. Tal vez esto lo relajó demasiado y optó por dar una ‘pestañeada’ antes de llegar a su destino final. ¿El sueño le habrá vencido y se habrá pasado del paradero donde debía viajar? Solo el destino tendrá la respuesta correcta.

Como era de esperarse, el clip ha alcanzado todas las redes sociales desatando las risas de todos los cibernautas por lo inusual de su vestimenta, aunque también resaltando los cuidados que toma en contra del frío intenso que castigas Lima estos días.

El audio termina siendo la cereza del pastel, pues el tiktokero usó la voz del querido personaje de dibujos animados, Bob Esponja en el que exclama de manera exagerada pero graciosa: “¡¿Qué es eso?!”.

Tan solo en el TikTok, las imágenes han sido reproducidas más de 820 mil veces. Los me gusta en la cuenta de @sallykling97 han caído como cae la lluvia ya que hasta el momento lleva más de 36 mil corazones rojos.

“Es capricornio”, “y con orgullo los lleva”, “En Cusco mercado San Pedro, no son baratas esas gorras tejidas hay de diferentes diseños y colores”, “este audio jamás me decepciona”, “me gusta quisiera una para mi ex”, “jajajajajajaja la gente se pasa ya ni en el carro pueden estar trankilos”, “xD es el medieval fest que nos llama”, “Cómo se enrollo los cuernos? yo no puedo esconder ni los míos jajajajajajajajajaja”, “yo quiero uno así donde rayos lo venden y si hubiera unas medias de pesuñas de diablo o garras estaría bien contenta jajaja”, son solo algunos de los mensajes que se dejan leer en el video. ¿Tú te atreverías a salir con un gorro así a pasear por las calles de tu localidad?

(Video: TikTok / @sallykling97)

