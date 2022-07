Mamá de Melissa Paredes pide respeto tras pronunciamiento del MIMP sobre conflictos entre su hija y Rodrigo Cuba

Mamá de Melissa Paredes se pronuncia en redes sociales. (Foto: Composición)

Celia Rodríguez volvió a pronunciarse en medio de los problemas legales y públicos que tiene su hija con su exesposo. Esta vez, la madre de Melissa Paredes, usó sus redes sociales para enviar un contundente mensaje a los medios de comunicación y así pedirles que dejen de hablar del tema.

Cabe precisar que, esta no es la primera vez que la progenitora de la actriz hace una intervención en los conflictos de su hija. Aunque, algunas veces ha preferido no hacerlo de forma directa y ha sido por medio de algunas indirectas mediante su cuenta de Instagram.

Sin embargo, esta vez hizo referencia al reciente comunicado emitido por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables que pide a los medios de comunicación mayor cuidado con temas delicados que incluyen a una menor de edad.

Frente a ello, Celia Rodríguez Taboada escribió un extenso mensaje mediante sus historias de Instagram. Remarca el respeto a la privacidad de la familia de su hija.

“Buenos días. Espero que respeten la privacidad del tema de mi familia y dejan de sacar conjeturas sobre el caso ya manchado y bastante expuesto. Pido respeto. Gente mala y maliciosa, corrupta, ya no deben existir. Hagamos el cambio prensa escrita, prensa de televisión y radio, ya basta”, comenzó diciendo en su post.

Por otro lado, hizo un llamado a que dejen de opinar sobre esta situación. En su publicación, deja entrever que este mensaje se lo estaría enviando a Magaly Medina, quien durante estos días ha sido sumamente crítica con Melissa Paredes.

“Y a todas (las personas) que opinan del tema para destruir más no aportar, cállense. Respeten lo que han pedido las entidades de no meterse. No hacen caso, increíble. El morbo y lo malo vende. ¿Qué estamos haciendo cómo personas?”, terminó diciendo en su publicación.

¿QUÉ DIJO EL MINISTERIO DE LA MUJER?

A través de las redes sociales, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, se pronunció sobre el conflicto público entre Melissa Paredes y Rodrigo Cuba. Ambos se han acusado y denunciado por más de un hecho grave que tiene en medio de todo a su menor hija.

Es por ello que, la mencionada entidad decidió tomar cartas en el asunto para garantizar el bienestar de la menor que tiene en común. En su comunicado, aseguraron que solo buscan garantizar la seguridad e integridad de la menor de cuatro años.

“El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ha solicitado al Ministerio Público que inicie las investigaciones de oficio, con el objetivo de garantizar la seguridad y la integridad de la hija de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba”, comienzan explicando.

En otro momento, remarcaron que es importante respetar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. “Toda niña, niño y adolescente tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y mental y a una vida libre de violencia. ¡Garanticemos sus derechos!”, señala el comunicado.

Tras este pronunciamiento, Melissa Paredes compartió este mensaje en sus redes sociales y agradeció el Ministerio por hacerse cargo de este tema legal que la involucra junto al padre de su hija.

