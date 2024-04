Reimond Manco y la razón que lo hizo volver a Liga 1: “No merecía retirarme de una manera como ‘ya, me voy, chau’”

Reimond Manco tendrá una nueva experiencia en Liga 1 después de tres años. - Crédito: Difusión

Reimond Manco ha vuelto al escenario deportivo de la máxima categoría nacional después de que confirmara su vinculación a Unión Comercio para la temporada 2024. Inicialmente se encontraba disputando la Kings League, pero ante una prematura eliminación remarcó su vigencia, lo que atrajo al ‘Poderoso del Altomayo’ para una revancha.

El mediocampista peruano, que en su momento fue considerado una revelación en nuestro país por su irrupción inmediata nada más al cumplir la mayoría de edad, aceptó la propuesta del club de la selva para demostrar que aún conserva fútbol en sus botines, pero sobre todo para darle un nuevo empezar a su trayectoria.

Reimond Manco ha experimentado dos etapas en Unión Comercio. - Crédito: Difusión

“No sé si sea la última oportunidad, porque creo que lo merezco. No merecía retirarme de una manera como ‘ya, me voy, chau’. Es un reinicio, diría yo, y voy a jugar hasta que el cuerpo me dé”, aclaró en una entrevista con el portal Apuesta.com.

Manco sabe que con su alejamiento inicial dio espacio a los rumores de un posible retiro. Es consciente que eso se dará en su debido momento, pero prefiere que la decisión pase por él cuando no tenga más energías ni un pleno estado de forma.

“Voy a jugar hasta que el cuerpo me dé. Yo voy a dejar el fútbol, no es que el fútbol me deje a mí. ¿Cuándo? No lo sé. Ya uno se da cuenta. De aquí a tres, cuatro años. Veo jugadores de 39 o 40 y siguen jugando”, indicó.

“Yo no sé cuándo podría retirarme, no me gustaría decir una edad, pero sí creo que (lo haré) cuando ya vea que mi fútbol y mi físico no están a la par a los demás jugadores”, agregó Reimond, quien en los últimos meses decidió incursionar en el mundo de las comunicaciones a través de programas streaming.

Reimond Manco necesita ponerse bien físicamente para ganarse un espacio en Unión Comercio. - Crédito: Difusión

Reconoce, por otro lado, que tan sólo necesita ejercitarse al 100% para volver a ser el futbolista desequilibrante de antes. Una vez que alcance ese propósito dará que hablar: “Poniéndome bien físicamente, el talento está. Pasa por un tema netamente físico que ya lo estoy trabajando. Voy a volver con fuerza, pero no va a ser fácil, porque la gente se genera muchas expectativas”.

Manco lleva un lapso inactivo. La última vez que defendió un club fue en 2023 cuando se unió a ECOSEM para disputar la Copa Perú. No trascendió ni marcó diferencias. Un año antes representó al Juan Aurich y Santos de Nazca, también del ascenso de Perú, rubricando tan sólo una diana.

Reimond Manco hizo un pase de desprecio en Ecosem vs UCV de Moquegua. Video: DirecTV Sports

La última experiencia de Manco en Liga 1

Reimond Manco tiene un largo historial en la Primera División del fútbol peruano. El volante ofensivo, que en su juventud llegó a jugar en el PSV de Países Bajos, debutó en abril del 2007 con Alianza Lima y, a partir de entonces, emprendió una prometedora aventura.

‘Rei’ generaba bastantes expectativas por su gran talento demostrado desde joven; sin embargo, las cosas no salieron como muchos quisieran. Temas extradeportivos no le permitieron explotar todo su potencial. De todas formas, dejó su marca en varios equipos de la Liga 1.

Reimond Manco tuvo un paso para el olvido en Alianza Universidad. - Crédito: Difusión

De hecho, el último club por el que jugó en la máxima categoría del país fue Alianza Universidad de Huánuco en el 2021. En esa temporada, Manco disputó 14 partidos y no pudo anotar goles ni brindar asistencias.

Ahora, con 33 años encima, el volante ansía jugar en el fútbol profesional nuevamente y tiene una gran oportunidad con Unión Comercio. Recordemos que el año pasado ‘Rei’ jugó la Copa Perú con Ecosem Pasco y esa fue su última experiencia en el fútbol local.