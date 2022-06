Cuarta ola COVID 19: Estas son las 11 provincias en Perú con más casos de aumento por coronavirus

El último fin de semana, el ministro de Salud, Jorge López, anunció la entrada de la cuarta ola de contagios por COVID-19 en nuestro país. El funcionario se mostró preocupado por los incrementos de estos casos y pidió a la población no bajar la guardia.

Asimismo, algo que no pudo dejar de solicitar, es que la ciudadanía cumpla con el esquema de vacunación a fin de evitar decesos ante esta enfermedad que ha golpeado al mundo entero desde sus inicios en el 2020.

De acuerdo a la información entregada por el analista de datos Rodrigo Parra, el número de contagios se ha incrementado en un 130% desde la quincena de junio. Esto quiere decir que, se reportan 2.280 casos diarios, cuando hace 15 días eran 989, según menciona el portal La República.

¿Cuáles son las 11 provincias con mayor número de contagios por COVID-19?

Sin ir tan lejos y con las cifras en mano, el especialista dio a conocer cuáles son las provincias que han presentado un mayor incremento de contagios desde el 15 de junio, quiere decir, en estos casi 13 días.

Las regiones que presentan este aumento son: Áncash, Arequipa, Callao, Cusco, Huánuco, Junín, Lima, Madre de Dios, Moquegua, Pasco y Puno.

Un dato también muy importante, es que reveló que las hospitalizaciones presentan un ligero ascenso, mientras que la ocupación UCI se mantiene en 143, quedando 655 camas disponibles a nivel nacional. En otra data, Parra manifestó que el promedio de fallecidos es de 10 por día.

Por su parte, el investigador Percy Mayta-Tristán, indicó que la variante ómicron puede generar muertes y afectaciones graves, por lo que hizo un llamado a la población a vacunarse a fin de evitar que nuestro sistema de salud colapsara tal como se vivió en la primera y segunda ola.

“Esperamos que esta cuarta ola sea más parecida a la tercera que a las dos primeras”, expresó para el diario LR.

Minsa.

¿Por qué la gente no se está vacunando contra la COVID-19?

Infobae Perú conversó con el médico José Luis Olórtegui, neumólogo de Clínica Internacional, quien nos comentó su panorama frente a esta disminución del proceso de vacunación, el cual en esta cuarta ola podría ser contraproducente.

“Respecto por qué ha disminuido nuestra cobertura de vacunación, hay varias razones que podríamos dar. Primero, una percepción equivocada por parte de la población que cree que la pandemia se encuentra en un franco retroceso, una falsa sensación de seguridad y pensar que dos o tres vacunas van a ser suficientes para controlar el problema. Aquí nuestra población olvida que nuestro sistema de salud es muy deficiente. Hay una gran precariedad, tenemos múltiples deficiencias que se han traducido en la tasa de mortalidad más alta del mundo y que tener la precaución de tener todas las vacunas necesarias es una forma de prevenir de una manera eficaz en que la enfermedad se presente y que nuevamente nuestro sistema de salud vuelva a ser puesto a prueba”, precisó”.

FOTO: Minsa

“Otro aspecto importante es que no hay una campaña de difusión en los medios de comunicación más masivos como televisión, radio, etc., promocionando la vacunación y difundiendo la importancia de la misma. Igualmente, hay un silencio mediático acerca de los grandes rebrotes de la enfermedad que se está dando en Asia y Europa. Un tercer factor no menos relevante fue la sobredosis accidental al personal de salud al principio del año que ha generado una sensación de inseguridad y temor en la población y esto, aunque no lo crean, pesa en la mente de las personas a la hora de tomar una decisión”, analizó.

VIDEO RECOMENDADO

El ministro de Salud señaló que si los casos de COVID-19 siguen aumentando, podría indicar el ingreso de una nueva ola. | VIDEO: TV Perú

SEGUIR LEYENDO