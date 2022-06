Aprende a buscar si es que una persona está requisitoriada por las autoridades

Mira como puedes enterarte si sobre ti recae una orden de captura sin que lo sepas. (Andina)

El caso del prófugo ex ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, que es buscado por las autoridades y por quien se da una recompensa de 50 mil soles, ha puesto en alerta a muchas personas. La pregunta que queda en el aire es cómo saber si una persona se encuentra requisitoriada. Es más, muchos podrían estarlo aún sin saberlo.

Pero, vayamos por partes para entender todo desde el principio y que no se nos escape ni un solo detalle.

De acuerdo con el Diccionario panhispánico del español jurídico una ‘requisitoria’ es el “mandamiento expedido por autoridad judicial, en el que se ordena el llamamiento, la localización y la puesta a disposición judicial de una persona sometida a un proceso penal” . En otras palabras, cuando la autoridad te busca, te encuentra y te lleva ante el juez.

Aunque parezca increíble en el Perú hay muchas personas que no saben que sobre ellos pesa una orden de requisitoria.

Se ha dado el caso que en alguna intervención policial, la autoridad solicita el DNI a una persona, lo revisan en su sistema y si hay algún pedido judicial, pues es detenido de inmediato.

MIRA SI ESTÁS REQUISITORIADO

Lo primero que debes hacer es ingresar a la plataforma digital de la Policía Nacional del Perú (www.policia.gob.pe/)

Realiza la solicitud del certificado de antecedentes policiales.

¿CÓMO ME ENTERO SI TENGO O NO UNA ORDEN DE CAPTURA?

· Lo primero es ingresar a la plataforma virtual de la Policía Nacional del Perú (www.policia.gob.pe/).

· Busca la sección “Servicios en Línea”

· Entra en “servicios policiales digitales”

· Dale clic en el botón de “Nuevo trámite”.

· Acepta términos y condiciones.

· Ahora debes validar el pago que previamente debes haber realizado en el Banco de la Nación.

· Sigues con la validación de datos de Reniec. Acá debes ingresar tus datos personales y el número de emisión de tu DNI.

· Por último descargas tu certificado de antecedentes policiales en formato PDF.

¿PUEDO DENUNCIAR A ALGÚN REQUISITORIADO?

Esto también es permitido. Más aun cuando por algunos de los requisitoriados se ofrece una recompensa por cualquier información que dé con su paradero. Por ejemplo, hablando del exministro, Juan Silva, el estado peruano ofrece un monto de 50 mil soles para la persona que le diga a las autoridades donde se encuentra y, producto de esa llamada anónima, se logre su captura.

En este caso debes realizar la denuncia llamando a la línea gratuita 0-800-40-007. Acá tus datos personales se mantendrán a salvo para que, en caso tu denuncia termine con la captura del bandido que es requerido por la justicia, puedas cobrar el monto ofrecido.

Lo que también puedes hacer es entrar periódicamente a la página web del Ministerio del Interior y buscar la lista de los más buscados por las autoridades peruanas del “Programa de Recompensas” (recompensas.pe).

LA IMPORTANCIA DE SABER

Algunas personas podrían haber cometido algún ilícito hace mucho tiempo y, sin saber, fueron denunciados. Así haya sido algo ‘pequeño’, ese detalle nos podría complicar la vida de muchas maneras.

Pues muchas veces para intentar conseguir un trabajo, estudiar en un lugar de prestigio o para realizar cualquier otra actividad, se nos pide presentar un certificado de antecedentes penales. Y ahí se nos complica todo.

Esa es la principal razón por la cual debemos saber nuestros derechos y deberes como ciudadanos y no vernos sorprendidos en una intervención policiaca ya que, de no solucionar a tiempo esa situación, podríamos terminar pasando una buena temporada en prisión. Todo por no saber qué hacer.

