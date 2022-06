Jazmín Pinedo bromea con Jefferson Farfán: “Con un reloj tuyo le pago la carrera a mi hija”

Jazmín Pinedo entrevistó a Jefferson Farfán. (Foto: Captura América TV)

La actual conductora de Más Espectáculos, Jazmín Pinedo, entrevistó al futbolista Jefferson Farfán poco antes del partido Perú vs Australia. La popular ‘Chinita’ no dudó en aprovechar la buena energía de la ‘Foquita’ para hacerle una inusual broma en plena conversación, la cual lo tomó de sorpresa. Esto fue lo que pasó.

Durante la charla, el ‘10 de la calle’ elogió a Ricardo Gareca, actual director técnico de la selección peruana, por haber inyectado una dosis de confianza a todos los jugadores. Además, reveló que otro de sus grandes sueños es ver a la ‘Blanquirroja’ en el siguiente Mundial, el que se realizará en el 2026.

Luego de unos minutos de amena charla, Jazmín Pinedo agradeció a Farfán por haber aceptado la entrevista, tomando en cuenta que no solo se desempeña como futbolista, sino también como imagen de marcas exclusivas. Recientemente, se volvió brand ambassador de Omega, fabricante de relojes de lujo.

Fue en ese momento que la exchica reality le hizo saber a Jefferson Farfán que uno de los ejemplares que llevaba puesto podía valer tanto como los estudios de su hija.

“Uno de estos relojitos podría pagar la carrera universitaria de mi hija”, señaló entre risas. Jefferson Farfán no se amilanó y se carcajeó también con la popular influencer.

APOSTARON CENA

Antes de despedirse, Jazmín Pinedo apostó a Jefferson Farfán una cena debido a que cada uno dio diferentes scores para el partido de repechaje Perú vs Australia. Ambos advirtieron que no los ampayen en la salida porque solo será el pago de una apuesta.

Esto se dio así porque la influencer aseguró que Perú ganaría con dos goles a Australia, mientras que la ‘Foquita’ señaló que la selección peruana ganará, pero solo por un solo gol.

“No me importa que Perú gane por medio gol, pero que gane. Creo que (ganará) por un gol. Yo digo 1 a 0 porque estos partidos son finales y más cerrados. Con 1 a 0 es suficiente”, sentenció Farfán.

“Si es dos a uno o más cerca de mi apuesta, tú me invitas a cenar y a seis personas más de mi equipo. Y si está más pegado a tu número, te invito a ti y a seis personas más, pero a dónde vas a querer ir. No me vaya a salir caro, recién empiezo a trabajar”, bromeó Jazmín Pinedo.

“Estamos haciendo lo de la cena, no nos vayan a ampayar después”, aclaró Jazmín luego entre risas.

JAZMÍN PINEDO DE VUELTA A LA TELEVISIÓN

Como se recuerda, Jazmín Pinedo se desempeñó como conductora fue en el reality de competencia Esto es Guerra, siendo reemplazada tiempo después por Johanna San Miguel. Luego de casi un año de ausencia en la pantalla chica, la modelo ha sido anunciada como la presentadora oficial de Más Espectáculos junto a ‘Choca’ Mandros.

“ Me retiré de la tele hace un año y medio. Mi plan era que fueran dos años y, gracias a Dios, se adelantó. Mis fans me preguntaban si quería un programa en la mañana o en la noche, yo no podía ninguno. Me dolía porque era algo que yo había hecho hacía un montón de tiempo. Alejarme de la tele ha sido todo un sacrificio”, comentó para las cámaras de América Espectáculos.

Tras ello, Jazmín Pinedo explicó que le causó mucha curiosidad la propuesta de volver a América Televisión, ya que poco antes le había respondido a una fan que le gustaría conducir un programa al mediodía, cosa que terminó volviéndose realidad después de cinco días.

“Lo dije bromeando, luego pasan los días y recibo la llamada ganadora. No podía creerlo, a veces lo deseo con tantas ganas que al universo no le queda otra que dármelo. Yo siento que cuando alguien trabaja, se esfuerza, la vida siempre te premia”, añadió.

