Zamir Villaverde asegura que entregará pruebas del presunto "fraude electoral" estando en libertad

Durante una entrevista con el dominical Panorama, Julio Rodríguez, abogado de Zamir Villaverde, aseguró que su patrocinado cuenta con todas las pruebas que señalan que hubo fraude electoral durante los comicios del 2021, donde Pedro Castillo salió elegido como jefe de Estado.

Sin embargo, manifestó que todas estas pruebas las entregará estando en libertad, ya que mientras cumple prisión preventiva en el penal Ancón II, su vida corre peligro. Es por eso que antes de dar toda esa información, están solicitando garantías de seguridad a fin de salvaguardar su integridad.

“Lo que ha dicho es que todo lo que él tiene con relación al fraude electoral lo va a entregar cuando esté libre porque tiene que acceder a esa información y tiene que estar tranquilo de que no le pasará nada, esos hechos los tiene probados”, manifestó.

“La afirmación que da en la Comisión del Congreso es que tiene información que desnuda un proceso electoral sobre lo que hay dudas. Él dice que es fraudulento y que él tiene cómo probarlo. Me ha dicho que va a presentar pruebas de lo que ha dicho, él ha dicho que una vez en libertad dará la información para que sea analizada”, añadió.

Como se recuerda, Villaverde se encuentra cumpliendo 24 meses de prisión preventiva. Durante los primeros meses de esta medida, el empresario a dado a conocer diversos escenarios en donde se habría cometido actos de corrupción dentro del gobierno de Pedro Castillo, como por ejemplo en el ministerio de Transporte y Comunicaciones, el cual también pone en la mira al mandatario.

NIVEL “VLADIVIDEOS”

El congresista Alejandro Cavero, se pronunció al conocer el contenido del audio entre Zamir Villaverde y el exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva. Ante esto, el integrante de Avanza País, aseguró que este caso es tan grave como el de los “vladivideos” revelados en el Gobierno de Alberto Fujimori y que derivaron en la renuncia del mencionado expresidente.

“[El audio de María del Carmen Alva] es una cortina de humo, no es un hay audio de corrupción, solo explica lo que dice la constitución, ella dice que la constitución dice esto, que eso se haya querido magnificar como una supuesta confabulación para un golpe de Estado es algo alejado de la realidad y busca minimizar el audio de corrupción de Zamir Villaverde y Juan Silva, cuando la magnitud no es comparable”, expresó.

“Aquí tienes un caso tan claro de corrupción al mismo nivel de los ‘vladivideos’ de los años 2000″, refrió.

A través de un informe periodístico por parte de el diario El Comercio, se conoció la transcripción oficial de dichos audios en donde se revela la entrega de una fuerte cantidad de dinero para el ex funcionario que tenía a cargo la cartera del MTC.

“Los amigos de Tapusa han mandado, acá me han mandado un presente para usted [se escucha un sonido similar a cuando se abre una maleta], 100 grandes para usted. Ya, ahí le dejo, este es, este es, o sea, todavía no cobran nada, pero como se dice, un pequeño presente de una buena señal, ¿no? Es la primera que me han mandado de Tarata”.

