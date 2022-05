Precio del GLP al alza: grifos de Lima registran precios de hasta S/ 11 soles

El Organismo Peruano de Consumidores y Usuarios (OPECU) había informado que desde este viernes el precio del gas licuado del petróleo (GLP) se reduciría en 26 céntimos por galón. Sin embargo, el precio amaneció bordeando los S/ 12. Además, se reportaron largas colas en los grifos de Lima, lo cual provocó el descontento de los conductores.

De acuerdo a la aplicación “Facilito” del Osinergmin, el combustible estaría costando hasta S/ 10,89, mientras que el precio más barato es de S/ 8,49.

Así, el noticiero de TVPerú recorrió diversos establecimientos y constató que el precio del GLP en un grifo de La Victoria cuesta S/ 8,88 soles, lo cual sigue representando un incremento de 30 céntimos en comparación a la tarifa de ayer. Pero en los distritos de Cercado de Lima, Jesús María y Breña, la tarifa es mayor.

Por otro lado, según informó Canal N, en un grifo de Villa El Salvador, el combustible cuesta S/ 11,49 soles. Por ello, los conductores se quejaron del incremento del precio y las largas filas que deben hacer para conseguir el combustible en grifos. Incluso se pudo observar colas de mototaxistas que también buscaban recargar combustible.

Otro noticiero, América Noticias, también registró los reclamos de los conductores. Ellos señalaron que solo algunos grifos estaban ofreciendo el combustible, pero con un incremento en la tarifa. A tempranas horas de la mañana, algunos incluso presentaban un desabastecimiento de este hidrocarburo.

“Desde anoche estoy haciendo cola y mire cómo está. Otros grifos están vacíos y solo algunos están abastecidos. Antes estaba S/5.00, pero ahora acá está S/8.78. Tengo que abastecerme por la necesidad porque no tengo nada”, indicó el chofer Percy Rojas al noticiero.

“Hemos buscado en todos los grifos y el de aquí es el único que tiene GLP. He buscado ya y no hay gas. Ahora va a subir el precio. En otro sitio están vendiendo más caro a S/10.79, muy caro y no es justo”, señaló.

En horas de la mañana, el noticiero Canal N informó de un supuesto desabastecimiento del GLP en un grifo de Villa El Salvador. | VIDEO: Canal N

OPECU TAMBIÉN ANUNCIÓ UNA BAJA EN EL PRECIO DEL BALÓN DE GAS

El OPECU alertó que hoy el precio de venta al público del balón de gas doméstico de 10 kilos bajaría S/ 1.30 soles, mientras que el del GLP Automotriz se reduciría un S/ 0.26 por galón.

La entidad también señaló que el diésel B2 y B5 de uso vehicular subiría S/ 1.11 por galón, incluido impuestos, a nivel nacional. Eso según la actualización de sus bandas de precios en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles Derivados del Petróleo.

Por otro lado, los precios de venta al público del gasohol de 84 y gasolina 84 octanos aumentarían S/ 0.71 por galón, y la gasolina 90 octanos se elevaría S/ 0.78 por galón.

“El precio de venta al público del balón de gas de 10 kilos baja en 1.30 soles desde mañana a nivel nacional, debido a la actualización hoy de la banda de precios del GLP Envasado que disminuyó 0.13 soles por kilo. Exhortamos a proveedores en general a trasladar completa esta reducción en armonía con las relaciones de consumo idóneas”, aseguró el presidente del Opecu, Héctor Plate.

“Asimismo, el precio de venta al público del GLP automotriz debe reducir en 0.26 soles por galón a nivel nacional desde el viernes 26, por lo cual los gasocentros deberán reflejar la variación exacta a la baja, en sintonía con transacciones comerciales justas, equitativas y oportunas que benefician la economía de consumidores, proveedores y el país”, agregó.

