Saludos por el Día de la Madre: tiernos mensajes para dedicar a mamá

Estos son los mejores saludos por el Día de la Madre 2022 que puedes dedicar en este domingo 8 de mayo.

Aunque les demostramos nuestro amor todos los días, una vez al año se celebra la vida de todas las mujeres que asumieron el importante rol de madres, aquellas que con mucho sacrificio y esfuerzo luchan para darle una buena calidad de vida a sus hijas e hijos. El Día de la Madre es una ocasión para aplaudir su labor y todo lo que han hecho por nosotros.

Las mamás no son las únicas que protagonizan este fecha, ya que este valioso rol también es asumido por abuelas, tías, hermanas y primas. Para que las sorprendas en la mañana del domingo, te compartimos los mejores saludos que les puedes dedicar por las redes sociales o mensaje de texto.

¿Cuándo se celebra el Día de la Madre en Perú? Esta fecha especial para las mujeres peruanas se festeja cada segundo domingo del mes de mayo.

SALUDOS POR EL DÍA DE LA MADRE 2022

- “Hoy quiero darte gracias por todo lo que me has brindado y darle gracias a Dios por darme una madre como tú”.

- “Hoy es el Día de la Madre y me toca estar a tu lado. Qué afortunado me siento de poder hacerlo, de estar junto a la mujer que me dio la vida y a la cual amo con todo mi corazón”.

- “Tu amor late en mi corazón, me hace respirar tu sabiduría y me permite degustar los más dulces momentos de la vida. ¡Te amo, mamá, feliz día!”

- “El amor de una madre es el combustible que hace que un ser humano logre lo imposible. Feliz día, mamá”.

- “Las madres toman las manos de sus hijos por un tiempo, pero sus corazones para siempre”.

- “Las madres son seres capaces de amar con el corazón, actuar por la emoción y vencer por el amor. ¡Feliz Día de la Madre”.

- “A ti, mi amiga que eres mamá, te envío un abrazo, un beso y ruego a Dios que te guarde en su inmenso amor. ¡Feliz Día de la Madre”.

- “Buenos día, mamá. Donde quiera que estés, donde quiera que vayas, que Dios te cuide y bendiga”.

- “Todo a tu alrededor es extraordinario y eso te incluye. Mamá, feliz día, te amo”.

- “Mamá, ¿sabes qué significa buenos días? Es el deseo de que hoy todo te salga bien, que las bendiciones abunden a tu alrededor y que tu corazón no deje de sonreír”.

- “Abuela, un poquito de madre, un poquito de maestra, un poquito de mejor amiga y un poquito de cómplice. Gracias por nunca dejarme, te amo”.

- “Mamá, que Dios te proteja, te bendiga y te respalde en todo lo que hagas. Que él sea tu fuerza cuando estés débil y tu apoyo cuando estés solo”.

- “Mi mamá me enseñó de todo, menos a vivir sin ella. Te extraño mucho, mamita”.

- “Abuelita, solo tú eres la artista de tu vida. No le des tu pincel a nadie. Vive y sé feliz como lo desees”.

- “Tía, con el cariño de siempre te saludo por el Día de la Madre. Gracias por ser mi cómplice y quererme sin restricciones. Te mando mucho cariño”.

- “Hermosas mujeres, ángeles de Dios en la tierra, a todas ustedes les deseo lo mejor de esta vida. Feliz Día de la Madre a todas las mamis del grupo”.

- “Mami, ¿sabes que tu corazón es el mejor lugar en el que puedo vivir? Por eso lo cuido tanto y haré hasta lo imposible para no perderlo”.

