Acertijo visual extremo: ¿encuentras el rostro en la imagen del águila?

¿Alcanzas a ver el rostro en la imagen del Águila? Un acertijo visual extremo de 7 segundos. Foto: Difusión.

Un nuevo reto viral para ti. Los acertijo virales tienen niveles, algunos son muy fáciles de realizar, otros algo complicados, pero están los más complejos como el que presentamos a continuación. En esta situación se trata de un acertijo visual en donde debes fijarte bien en la presencia de un pequeño rostro en el animal, que es un águila.

Muchas veces a primera vista no nos damos cuenta de ciertas detalles en cualquier obra artística en pintura o una imagen que esté pixelada o poco visible. Sin embargo, es ahí donde se debe aplicar las mejores habilidades oculares y cognitivas con el fin de resolver el misterio.

En este reto visual, solo tienes siente segundos para resolver el acertijo nivel extremo y conozcas si eres una persona hábil. Por otro lado, no debes dar marcha atrás y al menos intentarlo. Aunque cueste, solo son unos cuantos segundos para seguir en pie con tu objetivo. En caso no lo consigas, recuerda que puedes leer líneas abajo la solución para que no tengas mayores complicaciones.

¿Alcanzas a ver el rostro en la imagen del Águila? Un acertijo visual extremo de 7 segundos. Foto: Difusión.

SOLUCIÓN DEL ACERTIJO VISUAL

¿Lograste encontrar el rostro? ¿Qué error había en el acertijo visual? Si pusiste énfasis en la ilustración y no diste con la respuesta, pero no te alarmes. Es momento de dar un apoyo para que practiques mejor en otras oportunidades. Nuestra misión es enseñarte la respuesta del objetivo por los que llegaste hasta aquí.

Deberíamos volver a decirte que fueron muy pocos los que dieron con la respuesta correcta, por lo que no deberías desanimarte y mirar lo que tenemos para ti. Debías fijarte en el lado derecho inferior de la imagen, por el pelaje del águila ahí se apreciaba un pequeño rostro. Ese rostro fue lo que impidió que superaras la prueba psicológica.

Si en caso no lo conseguiste, no olvides compartirlo con tus amigos o familiares para que refresquen su mente con los demás retos visuales.

¿Alcanzas a ver el rostro en la imagen del Águila? Un acertijo visual extremo de 7 segundos. Foto: Difusión.

¿QUÉ ENTENDEMOS POR RETOS VIRALES?

Se tratan de una serie de actividades, que pueden ser de diversos temas, como matemática, adivinanzas, relación de los objetos, entre otros. El propósito es despertar el interés de las personas para encontrar respuestas de una manera lúdica, además de permitir poner en práctica conocimientos básicos que aprendimos en determinado momento de nuestras vidas.

¿QUÉ SON LOS ACERTIJOS LÓGICOS?

Los acertijos lógicos son pasatiempos o juegos que consisten en hallar la solución de un enigma, encontrar el sentido oculto de una frase solo por vía de la intuición y el razonamiento. Eso no en virtud de la posesión de determinados conocimientos.

La diferencia con las adivinanzas consiste en que estas, plantean el enigma en forma de rima y van dirigidas generalmente a públicos infantiles. Mayormente se usan de manera humorística.

Además, un acertijo es un enigma que surge como un juego y requiere el uso de la perspicacia para encontrar una solución adecuada.

Puede haber diferentes estructuras en ellos, algunos de ellos muestran una rima; otros, por otro lado, se enfocan en establecer un problema lógico que requiere la habilidad y el análisis para una resolución satisfactoria.

SEGUIR LEYENDO