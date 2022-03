Perú, Colombia y Chile EN VIVO: dónde y cómo ver los partidos de la última fecha de Eliminatorias Qatar 2022

Perú, Colombia y Chile juegan por el boleto al repechaje

Perú, Chile y Colombia serán los protagonistas de esta última fecha de estas eliminatorias y hoy se jugarán el ‘boleto dorado’ al repechaje a Qatar 2022. La selección peruana enfrentará a Paraguay de local con la ventaja de un punto que le puede dar el pase a la siguiente etapa clasificatoria, siempre y cuando logre un triunfo en el Nacional de Lima. Colombia en tanto deberá jugar todas sus cartas, apostar por el triunfo ante una Venezuela y esperar los resultados adversos para los dirigidos de Ricardo Gareca. Chile es el equipo que sí espera un verdadero ‘milagro’, pues depende de los resultados adversos para la blanquirroja y la cafetera, otro diferente simplemente lo deja fuera de carrera.

La tabla de las eliminatorias Qatar 2022 se muestra de la siguiente manera: Brasil, Argentina, Ecuador y Uruguay están clasificados al Mundial de manera directa y solo acudirán a su último partido para cumplir con el trámite.

Perú (21) en quinta posición, Colombia (20) en sexta ubicación y Chile con 19 unidades, en el puesto 7, están con todas las chances plenas para acceder al repechaje, por ello es que estas tres selecciones saldrán con todo para obtener un triunfo en sus respectivos partidos.

PERÚ VS PARAGUAY

Dónde y cómo ver: Este duelo se jugará en Lima. Los canales de transmisión en territorio peruano serán: Latina TV y Movistar Deportes. En otros países puedes revisar los siguientes canales de transmisión y horarios

Argentina: 20:30 horas / TyC Sports Play, TyC Sports 2

Chile: 20:30 horas / TNT Sports Go, Estadio TNT Sports

Brasil: 20:30 horas / Canais Globo, NOW NET e Claro, SporTV 3

Paraguay: 20:30 horas / Tigo Sports

Colombia: 18:30 horas / Gol Caracol

Ecuador: 18:30 horas / Canal del Futbol

Venezuela: 19:30 horas / TLT

Bolivia: 19:30 horas / Tigo Sports

Estados Unidos (pacífico): 16:30 horas / Fubo Sports Network

México: 17:30 horas / Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

España: 12:30 a.m. (miércoles 30 de marzo) / Movistar+, Movistar Liga de Campeones

Programación de los partidos de las Eliminatorias Sudamericanas del martes 29 de marzo.

COLOMBIA VS VENEZUELA

Dónde y cómo ver: Otro partido de infarto que se desarrollará en el mismo horario (18:30 hora Colombia / 19:30 hora Venezuela) será transmitido por GOL Caracol y TLT en territorio venezolano.

Para ver Caracol TV, primero deberás registrarte en CaracolTV.com y dirigirte a la parte superior derecha donde dice ‘Señal en vivo’. Le das click en la opción ‘Play’ y listo. Si bien la señal está destinada para el territorio de Colombia, lo podrás ver a través de tu cable operador de confianza.

La señal de Caracol TV podrás verlo por: TDT (Canal 14.1, Canal 14.2 y Canal 14.4), DIRECTV (Canal 132 y Canal 1132), Claro TV (Canal 106 y Canal 109) y Movistar (Canal 156, Canal 816 y Canal 166).

Si vives en Venezuela, La Tele Tuya, o simplemente TLT, es una canal de suscripción en Caracas y se encarga de transmitir todos los partidos de la selección venezolana. A continuación revisa cómo sintonizarlo en Venezuela.

En TDT, Canal 23.2 (SD)

En Movistar TV, Canal 143.

En CANTV, Canal 11 y Canal 602 (HD).

En Inter Satelital, Canal 103.

En SimpleTV, Canal 119.

CHILE VS URUGUAY

Dónde y cómo ver: La selección chilena salta a la cancha del estadio San Carlos de Apoquindo para enfrentar a una ‘celeste’ ya clasificada al Mundial. En territorio sureño y charrúa el duelo se jugará a las 18:30 horas y será transmitido por Chilevisión en territorio chileno y por VTV en Uruguay

Chilevisión en territorio chileno puedes verlo totalmente gratis ya sea a través del canal de TV, tablet o celular.

Si vives en Chile podrás ver el canal Chilevisión podrás acceder a estas señales

VTR: Canal 21(Santiago)/711

DirecTV: Canal 151/1151

Movistar: Canal 121/811

Claro: Canal 55/555

TuVes HD: Canal 57

Entel: Canal 66

Mundo: Canal 15/515

GTD/Telsur: Canal 21/27

