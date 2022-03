Nakazaki afirmó que Pedro Castillo y Karelim López conversaron telefónicamente por Bruno Pacheco

El presidente Pedro Castillo y la empresaria Karelim López mantuvieron comunicación telefónica, aseguró César Nakazaki. Foto: Andina/PCM

César Nakazaki, abogado defensor de Karelim López, aspirante a colaboradora eficaz, reveló que el presidente Pedro Castillo se comunicó telefónicamente con la empresaria para enviarle un mensaje “de tranquilidad” al entonces secretario presidencial Bruno Pacheco porque ambos se dejaron de hablar debido a varios desencuentros.

“Hay un momento en que Bruno Pacheco deja de hablar con el presidente porque estaban en desencuentros, y el presidente, tratando de mandarle un mensaje de tranquilidad a Bruno Pacheco, consigue el teléfono de Karelim López y lo llama. Karelim López ha dado el teléfono y le pide (Pedro Castillo a ella) que le transmita a Bruno Pacheco un mensaje de tranquilidad que todo se iba a solucionar”, declaró el representante legal de la lobista a RPP Noticias.

El abogado sostuvo que el mandatario y la empresaria sí se conocían, por eso, se había encargado de los detalles de la celebración del cumpleaños del jefe de Estado, el 19 de octubre, en Palacio de Gobierno.

“(Castillo dice) Que no la conoce, pero es imposible porque para el cumpleaños del presidente, que se estaba organizando en un ambiente especial de eventos que tiene Karelim López, los sobrinos que estaban enfrentados a Karelim López dicen que ‘en la casa de ella o en ningún lugar de ella debe haber fiesta, tiene que ser en Palacio de Gobierno’, entonces desde los carneros al palo, los números musicales y los cocteles los lleva Karelim López con el agradecimiento del presidente”, agregó.

El presidente peruano negó ante el Congreso de la República que había conocido a la empresaria, sin embargo, Nakazaki recorrdó que fue López, quien llegó con una serie de insumos para el cumpleaños de Pedro Castillo a Palacio de Gobierno.

El abogado defensor indicó que el número telefónica fue entregado al Ministerio Público para las investigaciones del caso.

“En esta parte estoy limitado porque esto no se ha filtrado. Tengo límites de comentar (por la reserva del caso), pero puedo confirmar una llamada y puedo confirmar un número telefónico que ha sido entregado. Hasta ahí llegó porque no ha terminado su declaración (ante el Ministerio Público como parte del proceso de aspiración a la colaboración eficaz”, concluyó.

ABOGADO DE PEDRO CASTILLO RESPONDIÓ

Eduardo Pachas, abogado de Pedro Castillo, contestó que su patrocinado no había llamado a Karelim López y desmintió a Nakazaki.

“Esa información la tiene la Fiscalía y que investigue, que levante los secretos telefónicos. El presidente ha sido claro en su mensaje al Congreso y que ‘caiga quien caiga’ y que se le dé la información para que pruebe o descarte. (...) Nosotros estamos señalando que el señor y la señora están faltando a la verdad y que la Fiscalía pruebe o descarte estas suposiciones. (¿Llamó el presidente a Karelim López) Hasta donde nosotros tenemos conocimiento, él no ha llamado a nadie y no es cierto”, declaró a RPP Noticias.

Además, Pachas cuestionó que Nakazaki haga público lo que dijo la empresaria: “No entiendo cómo una persona que sabe tanto de derecho penal va a los medios y comienza a dar versiones que le tenía que haber dado al fiscal. Que el fiscal corrobore o descarte esa versión”.

Finalmente, el defensor legal del mandatario descartó que se haya comunicado con Bruno Pacheco, afirmando que los chats difundidos por Willax eran falsos.

“Ha salido unos chats en un programa de Willax, donde sacan que yo estoy conversando a través de whatsapp con Bruno Pacheco. Esos whatsapps son falsificados, en todos sus extremos, y ya le estoy mandando una carta notarial a esta periodista. Con Bruno Pacheco no tengo contacto, no he conversado con él, no tengo teléfono”, concluyó.

