Pedro Castillo puede hablar de cualquier tema en su presentación ante el Congreso, según constitucionalista

Pedro Castillo en el Congreso de la República. | Foto: Andina.

El presidente de la República, Pedro Castillo, asistirá al Congreso de la República este martes 15 de marzo para dar un discurso ante los parlamentarios, quienes un día antes votaron a favor de admitir la moción de vacancia en su contra. La tarde del lunes 14, la titular de la Mesa Directiva del Parlamento, María del Carmen Alva, le solicitó a no mencionar la vacancia presidencial. Sin embargo, el mandatario no está obligado a obedecer su pedido.

“La Constitución solamente establece como obligatorio un tema, materia del mensaje presidencial, cuando se trata del mensaje que el presidente dirige al inicio de la legislatura anual. Ahí, la Constitución dice qué debe tratar, pero de ahí mensajes que el presidente dirige al Congreso en otro momento, puede ser de cualquier tema, porque la Constitución no establece ninguna limitación”, dijo el abogado constitucionalista Omar Cairo, al diario La República.

Precisó que si bien Alva Prieto puede solicitarle al jefe de Estado que omita ciertos puntos en su discurso, esto es solo una sugerencia. No puede exigirle qué decir y qué no decir.

“(María del Carmen Alva) puede pedir (a Pedro Castillo) que hable de determinado tema y que no hable de otro, pero como pedido, como exhortación, no lo obliga al presidente. Él puede hablar absolutamente sobre lo que considere pertinente”, señaló Cairo.

15 DE MARZO A LAS 5:00 PM

El documento enviado al mandatario Pedro Castillo, con motivo de esta visita al Hemiciclo, indica que la Junta de Portavoces acordó que lo recibirán este martes a las 5.00 p. m. para recibir su mensaje, y se agrega la solicitud de la presidenta de la Mesa Directiva.

“Asimismo, teniendo consideración que se encuentra en trámite una moción que propone la vacancia de la presidencia de la República, le invoco, respetuosamente, a no hacer referencia a materias contenidas en dicha proposición”, dice la carta.

“Como no nos ha dicho de qué va a hablar, le decimos en el oficio que nos diga, porque él ya sabe de qué va a hablar. Se le invoca, no se le ha prohibido. Por eso, nos hemos cuidado mucho en el oficio de remisión. La presidenta (del Congreso) ha tenido mucho cuidado con esto, porque no hay un artículo en el reglamento que le prohíba (hablar sobre) el tema”, declaró Hugo Rovira Zagal, oficial mayor del Congreso, a RPP Noticias.

TERCER PRESIDENTE CON UN PROCESO DE VACANCIA EN CINCO AÑOS

El lunes 14 de marzo de 2022, el Congreso aprobó la admisión de la moción de vacancia en contra de Pedro Castillo, con lo que este se convierte en el tercer mandatario con un proceso de destitución en cinco años.

Se fijó la fecha para el debate el 28 de marzo a las 3:00 p.m.

En los últimos cinco años, el Congreso de la República ha presentado mociones de vacancia contra Pedro Pablo Kuczynski, quien renunció en abril del 2018, y Martín Vizcarra, quien fue vacado el 9 de noviembre de 2020.

Hubo dos pedidos de vacancia en contra de PPK, iniciados por su involucramiento en el caso Odebrecht. Pero el golpe más duro fue cuando Fuerza Popular divulgó los “Kenjivideos”, donde se revelaban los intentos de comprar votos para evitar el primer intento de vacancia, antes que diera el indulto a Alberto Fujimori.

En el caso de Martín Vizcarra, la vacancia se concretó en el segundo intento. La razón fue una “permanente incapacidad moral”, la misma de la actual moción en contra de Pedro Castillo. Esta iniciativa se había impulsado por las acusaciones de corrupción por supuestos hechos ocurridos cuando era gobernador de Moquegua (2011-2014).

