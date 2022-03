Jorge Montoya tras admisión de moción de vacancia: “Mientras más tiempo pase, más incertidumbre crea”

Jorge Montoya opina sobre la admisión del debate de la moción de vacancia contra el presidente, él fue quien la propuso en primer lugar. Foto: Composición | Infobae

El vocero de la bancada Renovación Popular e impulsor de la moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo, Jorge Montoya, destacó que este recurso ha sido aprobado con 76 votos a favor, frente a 41 en contra y una abstención.

“Ha sido un éxito para nosotros tener esa cantidad de votos. Ahora viene lo siguiente: la fecha de presentación [del presidente o su abogado]”, manifestó Montoya Manrique en diálogo con la prensa desde el exterior del Parlamento.

El parlamentario lamentó que se haya acordado establecer como fecha para el debate y votación de la moción de vacancia el lunes 28 de marzo a las 3:00 p.m. En su opinión, extender dos semanas genera más “incertidumbre” en la ciudadanía.

“La gran mayoría de legisladores ha votado por esa fecha y yo no entiendo, cada uno es libre de opinar como quiera, pero mientras más tiempo pase, más incertidumbre crea. Lo mejor hubiera sido solucionar todo esta semana”, aseveró.

Por otro lado, consultado por la presentación de Pedro Castillo ante el Pleno del Congreso para este martes, Montoya consideró que su discurso no genera “ninguna expectativa” y que buscaría “enfriar” el proceso de destitución que se presentó en su contra.

“Tal como se ha estado llevando las cosas, no veo ninguna expectativa positiva de lo que vaya a hablar. Esperemos que sea positiva, pero, tal como se han dado las cosas, me parece que nos va a dar una sorpresa no agradable”, indicó.

“Su mensaje al Congreso que quiere dar es para enfriar la vacancia e interferir en el proceso. Definitivamente tiene ese objetivo, sino no lo haría”, añadió.

| Foto: Agencia Andina

OTROS PRONUNCIAMIENTOS

SIGRID BAZÁN - CONGRESISTA DE JUNTOS POR EL PERÚ

“Para no reconocer los resultados electorales gritaron fraude, hoy gritan y aprueban admitir una moción vacancia a siete meses de iniciado un nuevo gobierno. Profundizar en la crisis y no dejar que el Fiscalía haga su trabajo es revanchismo, no seriedad política.”

ISABEL CORTEZ - CONGRESISTA DE JUNTOS POR EL PERÚ

“Lo hemos dicho una y otra vez: si vacan al presidente, nos vamos todos. Como cuando el usurpador Merino tomó la presidencia, creían que no haríamos nada. Nos vieron en las calles y nos volverán a ver. El voto popular se respeta. Si quieren la presidencia vayan a ganar elecciones!”

ALEX FLORES - CONGRESISTA DE PERÚ LIBRE

“Golpismo en marcha, aunque no les asiste la razón ni la legitimidad. Sorprende la facilidad con el que cambian de postura los congresistas de la dizque centro derecha: APP, AP, ayer votaron por dar la confianza al gabinete y hoy votan por la vacancia, es puro oportunismo”

RUTH LUQUE - CONGRESISTA DE JUNTOS POR EL PERÚ

“Como @bancadaJP votamos en contra de moción q admite vacancia por incapacidad moral permanente. Dejemos que investigaciones continúen con autonomía. Exigimos Com. Constitución debata PL 428 presentado por @EdgardReymundo que propone mejorar alcances. PL está paralizado desde 7 octubre”

PATRICIA CHIRINOS - CONGRESISTA DE AVANZA PAÍS

“Hoy dimos un primer paso para devolverle la tranquilidad al país. Hoy aprobamos la Moción de #Vacancia contra Castillo y su #GobiernoDeCorrupción. El ocupante de Palacio tendrá que presentarse ante el Congreso y responder por los evidentes actos de corrupción de su desgobierno”

ARTURO ALEGRÍA - CONGRESISTA DE FUERZA POPULAR

“Moción de vacancia admitida. Los peruanos merecemos que el presidente Pedro Castillo responda frente a todos los cuestionamientos de su gobierno. Esperemos que sea usted mismo el que venga a responder y no envíe un abogado”

NORMA YARROW - CONGRESISTA DE AVANZA PAÍS

“Setenta y seis congresistas votaron a favor de la moción de vacancia. ¡¡¡bien!!! Pedro Castillo tendrá que venir al Congreso y explicar tantos cuestionamientos a su gestión. Lo esperamos. #VACANCIA”





SEGUIR LEYENDO