Alianza Lima y la preocupación sobre Jefferson Farfán que aún no juega en este 2022

Para nadie es un secreto que Jefferson Farfán es uno de los mejores jugadores que ha sacado el fútbol peruano en los últimos 20 años. Incluso se podría decir que en su historia en general, contando con una grata experiencia en Europa y también con una clasificación al Mundial de por medio. Sin embargo, en la actualidad no se encuentra bien físicamente y se desconoce cuándo volverá a las canchas de la mano de Alianza Lima, club en el que juega.

Justamente, en la institución ‘blanquiazul’ habría cierta incomodidad por la situación que atraviesa el delantero peruano, quien hasta ahora no ha jugado un partido en lo que va de la Liga 1 ni con la selección peruana. Ante esta situación, la periodista Pamela Ríos de ESPN Perú explicó los detalles de esta tema. “Definitivamente hay una preocupación. De hecho, como lo decíamos hace semanas, estaba previsto para que Farfán pueda llegar al partido contra Sporting Cristal que fue la fecha anterior y para que también pueda tener algunos minutos de cara a la selección. Ya sabemos que no ha sido convocado y esto se debe a que tuvo una recaída en el tema de su lesión ”, señaló la comunicadora al programa ‘Equipo F’.

A su vez, descartó conocer la fecha en que ‘Jeffry’ podrá estar apto para volver a las canchas. “ Hoy en día, no hay una fecha exacta de su retorno. No se puede hablar de que acá a dos partidos o a quince días pueda estar de regreso. No se sabe, es algo indefinido. Efectivamente, sí hay una preocupación por parte del club , que esperaba contar con Jefferson Farfán, tal vez no desde el arranque, pero sí en una cuarta o quinta fecha iniciado el torneo”, añadió.

Claramente esto ha generado una incomodidad en la dirigencia de Alianza Lima debido a que Farfán es el jugador mejor pagado del club y con un sueldo bastante elevado para el medio nacional. En ese sentido, tomando en cuenta que el futbolista anda más en terapia física que en un campo de fútbol no le saldría a cuenta para el elenco ‘aliancista’.

Y es que la ‘Foquita’ no disputa un partido desde el año pasado. Específicamente desde el 28 de noviembre, cuando Alianza Lima jugó la vuelta de la final de la Liga 1 ante Sporting Cristal. Ese día los ‘íntimos’ se proclamaron campeones nacionales con la presencia de un Farfán que luego no volvió a dar señales positivas acerca de su estado físico.

Desde esa fecha, no ha jugado ningún encuentro, tanto a nivel de clubes como con la ‘bicolor’. En ese sentido, estuvo entrenando en diciembre y enero en la Videna, pero no fue considerado para los amistosos ante Panamá y Jamaica. Tampoco fue partícipe de los partidos de las Eliminatorias Sudamericanas ante Colombia en Barranquilla y Ecuador en Lima. Inclusive, al igual que Paolo Guerrero, no fue considerado para la última doble fecha que la escuadra nacional jugará ante Uruguay en Montevideo y Paraguay en Lima.

Ahora, como bien se mencionó líneas arriba, parecería estar arrastrando la lesión en su rodilla izquierda que solo le permitió jugar un promedio de entre 15 a 20 minutos por partido la temporada pasada . En un primer momento se pensó que podría llegar al último encuentro con Sporting Cristal en Matute, pero hasta la fecha se desconoce cuándo será su retorno.

Sin duda, es uno de los momentos más complicados que atraviesa Jefferson Farfán. Y es que a sus 37 años, los problemas físicos vienen a ser una constante por todo el esfuerzo que ha hecho por el fútbol. Además, en esos años, las recuperaciones de los jugadores son más lentas y se deben tomar con pinzas para evitar una futura recaída.

