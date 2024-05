Fabián Bustos estalló contra árbitro por gol de ADT y fue expulsado en Universitario: “¿Hasta cuándo nos van a robar?”

Pasó de todo tras el tanto del conjunto tarmeño. Imágenes darán mucho que hablar. (Video: Liga 1 Max)

El viernes 3 de mayo, Universitario de Deportes visitó a Asociación Deportiva Tarma (ADT) por la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 2024 y en la recta final del primer tiempo, concedió un tanto luego de una gran acción individual del atacante ecuatoriano Joao Rojas. De acuerdo con el entrenador de los ‘granates’, el argentino Fabián Bustos, el gol fue convalidado de manera indebida y protestó de manera desmedida contra la terna arbitral, encabezada por Edwin Ordóñez, quien decidió expulsarlo.

Transcurría el minuto 40 de la etapa inicial en el estadio Unión de Tarma y tras un saque largo del portero Pedro Díaz, el extremo del ‘vendaval celeste’ aprovechó un resbalón del zaguero argentino Matías Di Benedetto y después de eludir de manera efectiva al volante Rodrigo Ureña, para luego definir a placer ante la salida del guardameta Sebastián Britos.

La molestia del director técnico ‘gaucho’ radica en que previo al saque de meta del cancerbero local, venía reclamando al cuarto réferi una mano dentro del área que no fue sancionada y dejó continuar las acciones. Mientras se toca de manera reiterada el hombro. le gritaba a la autoridad: “‘profe’, lo toca, lo toca”.

Una vez que el balón ingresó a la red del arco ‘estudiantil’ y los futbolistas de ADT celebraban el 1-0 parcial, los jugadores de la ‘U’ regresaban resignados a la mitad del campo para reanudar el compromiso, pero su DT se rehusaba a que el balón vuelva a rodar. Con notable fastidio seguía reclamando al cuarto árbitro y pedía que se revise en el sistema de videoarbitraje (VAR) una posible mano del lateral César Inga, tras un cabezazo del capitán ‘merengue’, Aldo Corzo.

Al ser ignorado por el juez central del evento deportivo, Bustos Barbero le solicitó a sus dirigidos que no muevan el esférico e incluso, descontrolado, tomó una pelota y se dirigió, con ella en manos, hacia la posición de Edwin Ordóñez. A su reclamo inicial de una inexistente mano, le sumó que durante la gran jugada de Joao Rojas había dos redondas en la cancha. El ex Barcelona no se daba por rendido, pero prontamente sería echado del campo.

Ante las constantes quejas del estratega, el ‘hombre de negro’ fue llamado por uno de sus asistentes de línea y tras una breve charla se dirigió hacia el profesional de 55 años para mostrarle la tarjeta roja. Una vez que recibió la expulsión, Bustos se acercó hacia el colegiado de banda para protestarle la decisión adoptada. Previo a abandonar su zona técnica y dirigirse a los vestuarios, lanzó una polémica frase: “¿Hasta cuándo nos van a robar? ¿Hasta cuándo?”.

Fabián Bustos no estará contra Sporting Cristal

Al recibir la tarjeta roja ante ADT, Fabián Bustos quedará suspendido de manera automática por, al menos, una fecha (salvo un informe arbitral que pida un mayor castigo), por lo que no estará habilitado de ubicarse en el banquillo de Universitario en el decisivo encuentro que sostendrán ante Sporting Cristal, el domingo 12 de mayo, por la jornada 15 del Torneo Apertura 2024 y podría definir al futuro ganar del primer certamen de la temporada. De esta manera, el ex Barcelona de Ecuador deberá observar el cotejo desde un palco del estadio Monumental.