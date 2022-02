Hernando Cevallos reveló detalles de su salida del gabinete: “Un sector de Perú Libre es antivacunas”

Hernando Cevallos, deja el gabinete tras seis meses en el cargo. | Foto: Agencia Andina

El ex ministro de Salud, Hernando Cevallos, dio algunas detalles de su salida del gabinete luego que, este martes, Hernán Condori Machado, lo reemplazara en el cargo.

Cevallos dijo esperar que Perú Libre no haya tenido que ver en su salida. “Yo he conversado con varios dirigentes de Perú Libre de la mejor manera, salvo un sector que está en contra de las vacunas ”, dijo a RPP.

Indicó que Perú Libre debía reconocer el trabajo que se hizo en el sector Salud, no solo con las vacunas, sino también en “garantizar la suficiente cantidad de camas, oxígeno y una descentralización importante”.

“Entiendo que habrá unos congresistas (de Perú Libre) que tienen otra visión, lo cual es correcto”, señaló.

CONVERSÓ PEDRO CASTILLO

Cevallos reveló que conversó con Pedro Castillo sobre su salida del cargo debido a que tenía una visión de la conformación del gabinete que, al parecer, no encajaría con el que finalmente fue designado.

“Yo le he señalado, ‘presidente, es su decisión’. Yo tengo una posición en relación con cómo se conforma el gabinete. Yo le agradezco su decisión de haberme puesto en la cartera. Lo demás es decisión suya”, dijo.

Sin embargo, aclaró que no renunció por no estar de acuerdo con la designación de los integrantes del nuevo gabinete, ya que hasta ese momento no conocía los nombres, sino que no compartía “la forma con la que se encara las propuestas y la realidad de nuestro país”.

“Necesitamos un gabinete que sintonice con esto. Más que nada es un tema de cómo se dirige un gabinete y si es necesario corregir el rumbo en varios aspectos: en la lucha contra la corrupción, la lucha de la política económica. Yo tengo una visión, seguramente el presidente ve de otra manera esta coyuntura de la conformación del gabinete”, añadió.

PUDO SER EL PREMIER

En otra parte de la entrevista, Cevallos manifestó que conversó con el jefe de Estado sobre la posibilidad de que él lidere la presidencia del Consejo de Ministros. Sin embargo, dijo que “más que ocupar un cargo”, era importante saber “de qué manera se conforma un gabinete, cuál es el rumbo de trabajo”.

Agregó que él le expuso al presidente cómo visualizaba “la conformación de un gabinete y el ejercicio del premierato”, pero finalmente el mandatario no se decidió por su propuesta.

Posteriormente, el Castillo le dijo que quería reemplazarlo y él aceptó su decisión sin pedirle explicaciones.

¿VACUNACIÓN EN RIESGO?

Finalmente, con respecto a la campaña vacunación, sostuvo que esta no tenía por qué detenerse pese a que un sector de Perú Libre es antivacunas.

“Yo creo que la vacunación va a continuar. Cuando hablamos de un sector de Perú Libre, estamos hablando de uno minoritario” , dijo.

Cevallos no se animó a emitir un juicio sobre el nuevo ministro de Salud, Hernán Condori Machado, porque dijo no conocerlo aún.

