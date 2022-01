Patricia Chirinos será investigada en Comisión de Ética por insultar al presidente Pedro Castillo

La tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos.

La Comisión de Ética del Congreso de la República aprobó por mayoría este lunes investigar a la parlamentaria de Avanza País, Patricia Chirinos, por supuestamente haber vulnerado el Código de Ética al insultar al presidente Pedro Castillo durante un mitin a favor de la vacancia presidencial realizado en noviembre del año pasado.

La secretaría técnica de la Comisión de Ética presentó un informe de calificación el mismo que recibió el respaldo de los congresistas de Perú Libre, Waldemar Cerrón, Flavio Cruz, María Agüero, Kelly Portalatino y Elías Varas. También se mostraron a favor de la investigación los congresistas Carlos Anderson (Podemos Perú), Ruth Luque (Juntos por el Perú), Hitler Saavedra (Somos Perú), Eduardo Salhuana (APP) y Rosio Torres (APP).

En contraparte, los legisladores de Fuerza Popular, Mery Infantes, Jorge Morante y Juan Lizarzaburu se mostraron en contra de investigar a Chirinos. Se unió a esta negativa Diego Bazán de Avanza País. Luis Aragón (Acción Popular) y Javier Padilla (Renovación Popular) decidieron abstenerse.

LOS HECHOS

El 27 de noviembre último, se realizó una marcha nacional Vacancia Ya, para apoyar la moción presentada por Chirinos contra Pedro Castillo. En ese mitin, la legisladora tuvo fuertes palabras en contra del presidente. Esa noche, Chirinos llamó la atención de todos al arrodillarse para besar la bandera del Perú.

Luego dijo: “Vengo a pedirles de rodillas salvar a nuestro Perú. No queremos que nos gobierne una pandilla de coimeros. No queremos a secretarios que guardan 20 mil dólares en un wáter. No queremos a un presidente que se burle de nuestras Fuerzas Armadas”.

Agregó que de ninguna manera el pueblo peruano va a regalarle al país “al incapaz de Pedro Castillo, a los terroristas. No queremos que los padres y madres del pueblo peruano sean sumidos a la miseria. Por eso, todos los peruanos les decimos: ¡Fuera comunistas del Perú!”.

Para finalizar, la congresista Patricia Chirinos cerró su participación con una polémica frase. “Tengo unas palabras que le quiero decir al presidente, de frente, mirándolo a los ojos y sin miedo ¡Pedro Castillo, vete al car***!” .

OTRAS MEDIDAS

Recordemos que la semana pasada, la Comisión de Ética Parlamentaria confirmó la sanción de amonestación pública y 15 días multa contra el congresista Héctor Valer Pinto tras no alcanzarse el número necesario de votos para aprobar el pedido de reconsideración a la votación donde se resolvió la sanción.

Con ello se puso fin al expediente abierto a Valer Pinto en el grupo de trabajo presidido por la congresista Karol Paredes. Esto, por agraviar al legislador José Cueto al vincularlo con Vladimiro Montesinos Torres y Óscar López Meneses.

En el segundo caso seguido al congresista Valer, esta vez en agravio de sus colegas Leslie Olivos Martínez y Héctor Ventura Ángel, se aprobó por unanimidad el informe que le impuso una recomendación pública por usar expresiones agresivas.

La comisión también aprobó el informe que recomendó declarar infundada la denuncia contra el congresista Guido Bellido por presuntos actos de discriminación contra la legisladora Patricia Chirinos. Los testigos presentados manifestaron no haber escuchado las frases ofensivas que motivaron la denuncia. Se registraron 10 votos a favor del informe y 4 en contra.

