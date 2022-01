Toque de queda por la tercera ola del COVID-19: cuáles serían los nuevos horarios

Por ahora el toque de queda se mantiene de 2:00 a.m. a 4:00 a.m. en la mayor parte del país. | Foto: Agencia Andina

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, anunció este martes el inicio formal de la tercera ola del COVID-19 en el Perú por el incremento de casos debido a la variante ómicron. Ante ello, una de las restricciones que el Gobierno podría tomar para evitar la propagación de contagios es el incremento de horas para el toque de queda en las regiones más afectadas, como ya se hizo durante las fiestas de fin de año, cuando la inmovilización fue de 11:00 p. m. hasta las 4:00 a. m.

Cabe señalar que, en Lima Provincias y la Provincia Constitucional del Callao, que se mantienen en nivel de alerta moderado, el toque de queda es de 2:00 a.m. a 4:00 a.m. Es decir, que nadie puede salir a las calles a menos que presente una emergencia. Si necesita llegar al centro de trabajo debe mostrar a los integrantes de la Policía Nacional del Perú (PNP) el pase laboral.

Está permitido la circulación de vehículos particulares los días domingos, los establecimientos comerciales deben cerrar una hora antes del inicio del toque de queda y el transporte interprovincial terrestre se permite libremente.

PROVINCIAS CON NIVEL DE ALERTA ALTO

En el caso de Bagua (Amazonas), Huamanga (Ayacucho), Santa (Áncash), Huancavelica (Huancavelica), Concepción (Junín), Chepén y Virú (La Libertad) y Sullana, Piura, Sechura y Talara (Piura) que son de nivel alerta alto la inmovilización social obligatoria estricta es de lunes a domingo de 11:00 p. m. hasta las 4:00 a. m.

A nivel de las direcciones de Salud de monitoreo de casos por semana epidemiológica, arrojó alerta roja (mayor de 5 casos por 10 mil habitantes) en: La Diris Centro, Dires Este, Cajamarca, Junín, Tacna, Tumbes, Moquegua, Callao, Amazonas y Arequipa.

La única región que se encuentra en alerta naranja es Loreto.

Las Diris que han pasado de alerta verde a alerta amarilla son: La Libertad, Piura, Huánuco, Loreto, Ucayali, Ayacucho, Huancavelica, Ica y Moquegua.

En estas últimas zonas aún no se confirma si el horario del toque de queda se modificará

FAKE NEWS

Tras los anuncios del Ministerio de Salud, por WhatsApp, se comenzó a difundir la captura de una noticia que corresponde a enero del año pasado. Cabe precisar que aún no se ha establecido un nuevo horario para el toque de queda ya que este se debe decidir en un consejo de ministros, el cual será este miércoles 5 de enero.

MEDIDAS QUE SE TOMARÁN

El viceministro de Salud Pública, Gustavo Rosell, señaló que se harán las gestiones necesarias para que solo los vacunados ingresen a los espacios cerrados y que se hará una vigilancia más exhaustiva del uso de las mascarillas, la ventilación de los espacios y el distanciamiento social.

Por su parte, el ministro de Salud resaltó que lo primero que se requiere es que la ciudadanía acate las normas que ya están vigentes: como el aforo adecuado en las playas y un control estricto del carnet de vacunación al ingreso de los establecimientos cerrados.

Cevallos consideró que una cuarentena nacional, como las que se dieron en la primera ola, no es conveniente, ya que, según refirió, estas no funcionaron y muchas personas que generan sus ingresos en la economía informal requieren salir a la calle. Sin embargo, no descartó cuarentenas focalizadas.

LOS NÚMEROS DE LA TERCERA OLA

Durante el mes de diciembre se duplicaron los casos por COVID-19 en Lima Metropolitana y aumentaron en 50% a nivel nacional, lo que confirma el inicio de la tercera ola. Las muertes por todas las causas incrementaron un 8 %. Lo más preocupante es que el 90% de los fallecidos por COVID-19 son no vacunados. La variante ómicron ya es la predominante en Lima y Callao.

