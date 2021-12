Navidad 2021: Famosos peruanos celebraron Noche Buena y enviaron reflexivos mensajes

Famosos peruanos celebraron la Navidad y enviaron saludos. (Foto: Instagram)

Personajes de la farándula peruana celebraron la Navidad y lo dieron a conocer a través de sus redes sociales, donde publicaron algunas postales de su Noche Buena con mensajes que llaman a la unión familiar y reflexión.

Debido a que todavía nos encontramos atravesando una pandemia, muchos de ellos no han podido reunirse con su familia, como fue el caso de Tilsa Lozano, para compartir un momento especial en la cena navideña.

Sin embargo, personajes como Melissa Paredes, Tula Rodríguez, entre otros, no han desaprovechado la oportunidad para comunicarse con sus seguidores y desearles una feliz Navidad.

Tula Rodríguez y su mensaje por Navidad. (Foto: Instagram)

Tula Rodríguez, quien lamentablemente perdió a su madre a inicios de año tras contagiarse de COVID-19, estuvo al lado de su pequeña Valentina. Ella envió un mensaje de reflexión llamando a la unión familiar en estas fechas.

“Tiempos de Navidad, tiempos de compartir y disfrutar en familia... Que esta Noche Buena sea la oportunidad perfecta para encender la llama de amor, la paz y la unión en nuestros hogares... Que Dios llene de bendiciones sus hogares hoy y siempre”, escribió.

Melissa Paredes al lado de su pequeña en Navidad. (Foto: Instagram)

Luego de haber estado en el ojo de la tormenta por sus enfrentamientos con Rodrigo Cuba, Melissa Paredes celebró la Navidad al lado de su pequeña. La exreina de belleza solo pidió que en los meses que se avecina todas las familias peruanas se llenen de amor.

“Feliz Navidad a todos. Dios los bendiga mucho mucho!!! Que sus corazones se llenen de amor y de paz. Mucha unión para ustedes ”, señaló la exconductora de televisión en su cuenta de Instagram.

Gisela Valcárcel y su mensaje por Navidad. (Foto: Instagram)

Fiel a su estilo, Gisela Valcárcel destacó que lo más importante de Navidad es celebrar el nacimiento del niño Jesús, por lo que le pidió a sus seguidores encomendarse en manos de Dios si nos les está yendo nada bien en sus vidas.

“Y si las cosas no se dan como planeaste, si te sientes decaído(a), es el momento de decir la palabra clave: “GRACIAS “. No importa si entendemos o no lo que sucede, lo importante es saber que damos GRACIAS porque confiamos y sabemos que todo estará bien. Hemos aprendido y sabemos que Dios tiene el control, entendemos que este no es un tiempo para celebrarnos, sino PARA CELEBRAR A JESÚS. El nace en ti y en mi cada vez que le decimos: EN TI CONFÍO”, precisó.

Daniela Darcourt celebra Navidad aislada por el COVID-19. (Foto: Instagram)

Daniela Darcourt tuvo que celebrar la Navidad alejada de toda su familia tras contagiarse de COVID-19. Sin embargo, esto no la desmotivó y envió un saludo a todos sus fans que se preocuparon por ella.

“ Es una navidad diferente para mi (en todos los aspectos) pero a pesar de eso, no quiero dejar de tomarme este tiempo para agradecerle a Dios y a todos mis santos por cada una de las bendiciones de este tiempo. Por todo lo bueno, lo malo y lo que está por venir todavía… ¡Feliz navidad, mi gente hermosa!”, comentó.

Melissa Klu celebró Navidad al lado de su familia. (Foto: Instagram)

Aunque ya no puede celebrar la Navidad al lado de todos sus hijos, Melissa Klug se tomó un momento para publicar un mensaje de Navidad para todos sus seguidores. Además, se mostró muy agradecida con la vida por todavía poder estar al lado de su abuelita.

“Feliz Navidad que Dios bendiga e ilumine sus hogares. Mi mejor regalo es tener tu presencia mi ANGELITA TE AMO ”, escribió bastante emocionada la popular ‘Blanca de Chucuito’.

