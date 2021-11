Con Sergio Peña, Malmö recibe a Zenit por la penúltima fecha del Grupo H de Champions League

Sergio Peña sueña con marcar su primer gol en Champions League. (Foto: Malmö).

Malmö vs Zenit EN VIVO. Los ‘celestes’ reciben este martes 23 de noviembre a los ‘artilleros’ en el Eleda Stadion por la fecha 5 del Grupo H de Champions League. El volante peruano Sergio Peña sería titular en el cuadro local. Conoce todos los detalles del encuentro internacional.

Sergio Peña atraviesa uno de sus mejores momentos en los individual. El exjugador de Alianza Lima se convirtió en pieza clave para Ricardo Gareca en las Eliminatorias Qatar 2022. De hecho, ya suma 2 golazos con la ‘bicolor’. El último fue ante Bolivia en Lima desde fuera del área.

Su buen pie también lo llevó a tener un lugar en el once inicial de Malmö de Suecia, su nuevo club, tras su paso por Emmen de Holanda. ‘Peñita’ todavía no ha marcado en dicho equipo, pero sueño con hacerlo, sobre todo en esta Champions League, donde su presente no es favorable.

Malmö marcha último en el grupo con 0 puntos y 0 goles a favor. Ya no tiene chances de llegar a los octavos de final, pero todavía puede pelear por un lugar en la Europa League: para ello debe quedar tercero, posición que ocupa su rival de turno, Zenit de Rusia.

El sueño de la Europa League es más complicado de lo que parece. Primero debe ganar sí o sí a Zenit, luego empatar o ganar a Juventus de visita y esperar que los rusos pierdan en la última jornada. Así clasificarían con 4 puntos. Igual, cualquier cosa puede pasar en el fútbol.

Malmö viene de un empate 2-2 ante Hacken ante sus hinchas. Sergio Peña no fue convocado por precaución debido a su participación en Eliminatorias. Pese al resultado, los ‘celestes’ marcha punteros en Suecia con 55 puntos, 1 más que el segundo.

HORARIOS DEL MALMÖ VS ZENIT

- Perú / 3:00 p.m.

- Colombia / 3:00 p.m.

- Ecuador / 3:00 p.m.

- Venezuela / 4:00 p.m.

- Bolivia / 4:00 p.m.

- Uruguay / 5:00 p.m.

- Paraguay / 5:00 p.m.

- Chile / 5:00 p.m.

- Argentina / 5:00 p.m.

- Brasil / 5:00 p.m.

- España / 9:00 p.m.

CANALES PARA VER MALMÖ VS ZENIT

- Perú / Star+

- Argentina / Star+

- Bolivia / Star+

- Brasil / HBO Max

- Colombia / Star+

- Ecuador / Star+

- Paraguay / Star+

- España / Movistar+, Movistar Liga de Campeones 6

- Uruguay / Star+

- Venezuela / Star+

SEGUIR LEYENDO: