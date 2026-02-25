Opinión

Universidad y responsabilidad moral en tiempos de incertidumbre

La universidad es donde se cultivan hábitos intelectuales, se ejercita el pensamiento crítico y se interioriza la responsabilidad con la comunidad

Guardar
El ex presidente de Ecuador
El ex presidente de Ecuador Guillermo Lasso es distinguido con el título de Doctor Honoris Causa en la Universidad de San Martín de Porres de Perú.

En América Latina, el debate público suele concentrarse —con razón— en desafíos urgentes: seguridad, crecimiento económico, empleo, estabilidad institucional, desarrollo tecnológico. Pero ninguna nación se sostiene únicamente sobre cifras o consignas administrativas. La solidez de una democracia descansa, en última instancia, en la calidad moral de sus ciudadanos y en la coherencia de los valores que orientan su desarrollo.

La cuestión de fondo no es solo cómo prosperar, sino con qué propósito y bajo qué principios.

Con ocasión del alto honor con el que fui investido hace pocos días, en Lima, por la prestigiosa Universidad de San Martín de Porres, recibí no solo una distinción académica, sino también un llamado a reflexionar sobre el sentido profundo de la educación superior. Para quien, como yo, no tuvo en su momento la oportunidad de cursar estudios universitarios formales, este reconocimiento adquiere un significado especial. No lo interpreto como otra consagración personal, sino como una reafirmación de mi respeto por la universidad como espacio insustituible de formación ética.

Haber sido distinguido por una institución universitaria tan relevante sin haber sido alumno suyo me compromete aún más con la defensa de sus valores.

La universidad no es únicamente un centro de generación y transmisión de conocimientos; es un entorno ideal donde se cultivan hábitos intelectuales, se ejercita el pensamiento crítico y se interioriza la responsabilidad con la comunidad.

Desde la tradición clásica, la educación ha sido entendida como la base de la vida cívica. Aristóteles afirmaba que la ciudad alcanza su plenitud cuando sus ciudadanos practican la virtud orientada al bien común. Siglos después, la universidad moderna asumió la tarea de formar individuos autónomos, capaces de razonar con independencia y actuar con responsabilidad. Esa misión no ha perdido vigencia.

En el siglo XXI, la universidad no puede reducirse a un frío engranaje del mercado laboral. Su misión es formar personas íntegras y crear pensamiento trascendente. Profesionales competentes, sí, pero también ciudadanos conscientes de que el conocimiento conlleva deberes. En palabras de mi entrañable amigo Mario Vargas Llosa, la universidad debe contribuir a formar ciudadanos sensibles ante las desigualdades y comprometidos con la defensa de la libertad. Esa visión trasciende lo instrumental: reconoce en la educación superior una función ética y cívica irrenunciable.

La región enfrenta hoy un clima de incertidumbre marcado por la polarización, la inseguridad, la desinformación y la erosión de la confianza institucional. En ese contexto, la universidad está llamada a ser un espacio de diálogo razonado y de búsqueda honesta de la verdad. La libertad académica no es un privilegio corporativo, sino un pilar democrático. Sin pensamiento crítico, la sociedad pierde su capacidad de corregirse y de proyectarse hacia el futuro.

La excelencia académica debe ir de la mano de la responsabilidad social. Formar médicos con rigor científico y misericordia; juristas que conciban el derecho como herramienta de la justicia; comunicadores conscientes de la trascendencia de la palabra pública; ingenieros y empresarios que entiendan que la eficiencia económica no puede desligarse de principios éticos.

El liderazgo auténtico no se sustenta solo en habilidades técnicas, sino en convicciones morales. La educación universitaria ofrece un marco privilegiado para forjar esas convicciones.

A los jóvenes universitarios quiero decirles que el título que recibirán no es únicamente un logro personal. Es un pacto con la sociedad. La formación académica amplía horizontes, pero también conlleva inmensas responsabilidades. El conocimiento adquiere su sentido más alto cuando se pone al servicio de la dignidad humana y del bien común.

Winston Churchill, quien fue investido como Doctor Honoris Causa en varias ocasiones por las más prestigiosas universidades del mundo, decía en dicha oportunidad: “Todas las grandes cosas son simples, y muchas pueden expresarse en una sola palabra: libertad, justicia, honor, deber, misericordia, esperanza”.

Nada más cierto. En efecto, la educación superior latinoamericana enfrenta un desafío histórico: convertirse en una verdadera escuela de ciudadanía. En esa tarea se juega el porvenir democrático y humanista de la región. Y para quienes hemos recorrido caminos distintos hacia el aprendizaje, reconocer y honrar como sencillez la misión de la universidad es, al mismo tiempo, un acto de gratitud y un compromiso con el futuro para una democracia vibrante, próspera y digna de sus hijos.

* El autor fue presidente de la República del Ecuador.

Temas Relacionados

Guillermo LassoEcuadorUniversidad San Martín de Porres

Últimas Noticias

La política arancelaria de Trump y la decisión de la Corte Suprema

La reciente sentencia judicial sobre la potestad arancelaria del presidente Donald Trump no clausura el debate; revela las múltiples dimensiones de una política que trasciende lo económico y redefine el equilibrio de poderes en Estados Unidos

La política arancelaria de Trump

La frontera norte que América Latina observa

El límite mexicano no es una orilla del mapa. Es el lugar donde el país compite todos los días en la economía global

La frontera norte que América

Hace cuatro años comenzaba la criminal invasión de Rusia a Ucrania: jamás abandonemos a Kiev

La fallida toma rusa de la capital marcó el inicio de una guerra que redefinió el equilibrio internacional

Hace cuatro años comenzaba la

Claves neuropsicoeducativas para las infancias

La integración de hallazgos científicos sobre el aprendizaje infantil redefine el rol docente y subraya la urgencia de abordar la diversidad en contextos sociales cambiantes, exigiendo nuevos enfoques educativos con impacto duradero en la trayectoria de las infancias

Claves neuropsicoeducativas para las infancias

Solo el fin de la dictadura y no la modernización del régimen es libertad para Cuba y seguridad para las Américas

La dictadura castrista es hoy conocida por la miseria a la que ha llevado al pueblo, la evidencia global de que detenta el poder con terrorismo de Estado y violaciones a derechos humanos

Solo el fin de la
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
El abatimiento de “El Mencho”

El abatimiento de “El Mencho” dejó pérdidas por hasta 2 mil millones: Concanaco Servytur

Desclasificación de los documentos del 23F, en directo: última hora de los archivos secretos y reacciones

Muere Antonio Tejero, teniente coronel de la Guardia Civil que lideró el intento de golpe de Estado del 23-F en 1981, a los 93 años

Marlaska anuncia una revisión de los protocolos de acoso sexual de la Policía y admite que falló en el caso del exDAO

Extorsionador finge ser pasajero y ataca a balazos a chofer de bus en Comas

INFOBAE AMÉRICA
El sistema energético salvadoreño cuenta

El sistema energético salvadoreño cuenta con 2,000 líneas de transmisión y diversifica fuentes

“Man on the Run”: el largo y sinuoso camino de Paul McCartney después de los Beatles

Panamá irá a arbitraje por puertos sin buscar acuerdo previo con PPC

Los últimos días de Maduro en el poder

Explosiones casi simultáneas destruyeron viviendas de dos abogados en Ecuador

ENTRETENIMIENTO

El hijo de Justin Trudeau

El hijo de Justin Trudeau habla de su relación con Katy Perry: “La he conocido, es simpática”

Todo sobre NMIXX, el grupo de K-Pop que causó furor en Viña del Mar 2026

‘Scrubs’ vuelve después de 16 años: nostalgia, humor y nuevos personajes en el hospital Sacred Heart

Las tragedias en la vida de Martin Short: perdió a su esposa, su hermano, sus padres y ahora enfrenta el aparente suicidio de su hija mayor

La lucha diaria de Christina Applegate contra la esclerosis múltiple: “Solo salgo de la cama para llevar a mi hija a la escuela”