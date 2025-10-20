Una Honduras de oportunidades: el 30 de noviembre trasformaremos la patria con trabajo y visión

Nasry Asfura, candidato presidencial del Partido Nacional de Honduras (REUTERS/Leonel Estrada/Archivo)

Para la comunidad internacional, las elecciones generales del próximo 30 de noviembre en Honduras deben atenderse como un momento decisivo para el país y para la región, dadas las relaciones diplomáticas, políticas y comerciales que, en la actualidad, no proyectan ninguna solidez por temas ideológicos y de ingobernabilidad.

No solo es una contienda electoral; es el momento que definirá la consolidación de un camino hacia la estabilidad económica, política y social, el desarrollo sostenible y la gobernanza. Es una elección en donde la opción es la continuidad (hacia la consolidación del llamado Socialismo del Siglo XXI que ha sumergido en pobreza y miseria a todos los pueblos, sin excepción alguna, que han intentado regirse por ese modelo) o el cambio (hacia un futuro de nuevas oportunidades y posibilidades). Ese futuro, que afecta a más de 10 millones de habitantes, está ligado a:

· La promoción de los sectores productivos para la creación masiva de buenos empleos con buenos sueldos.

· La inversión nacional y extranjera para traer recursos al país.

· La conectividad, tanto en infraestructura como en tecnología.

· La mejora de la salud pública con mayor acceso y mejor calidad.

· El fortalecimiento de la seguridad jurídica y ciudadana.

· La educación de calidad.

Estos ejes de acción serán fundamentales durante mi administración para garantizar el desarrollo del país.

Somos la única opción de transformación.

Los diferentes sectores del país tienen claro que el respaldo a mi propuesta representa el inicio de la consolidación de una Honduras llena de oportunidades. Por otra parte, este respaldo manda un mensaje contundente hacia el exterior sobre el compromiso y la seriedad que mi gobierno tendrá para:

· Garantizar la estabilidad macroeconómica, que genere un clima favorable para la inversión extranjera directa.

· Fortalecer la democracia y la legalidad, para asegurar la transparencia y el combate a la corrupción.

· Ejecutar políticas públicas y sociales que tengan un beneficio directo en la población y en la economía nacional.

Ahora mismo, Honduras necesita salir con urgencia de la inestabilidad política en la que se encuentra, causada por decisiones irresponsables, incoherentes y carentes de criterio y visión. Se evidencia la improvisación y la incertidumbre gerencial que deja como resultado una enorme falta de ejecución. La inversión extranjera busca certeza y eficiencia; es mi compromiso garantizar ambas durante mi gobierno.

La Marcha en Defensa de la Democracia convocada por el Partido Nacional en Honduras (REUTERS/Fredy Rodriguez/Archivo)

Tenemos la experiencia para gobernar y trasformar

Mi experiencia como empresario y mí probada capacidad como funcionario público me permiten tener una visión pragmática sobre las medidas urgentes requeridas.

Ya demostré resultados como alcalde de la región capital durante ocho años. Mis opositores políticos me calificaron como el mejor alcalde de los últimos 100 años, ya que transformé la capital impulsando proyectos de infraestructura a gran escala, con una gestión eficiente y transparente. Este trabajo lo dimensionaré y optimizaré a nivel nacional, adaptado a los estándares de administración de una nación.

Hoy, mi misión es llevar esa capacidad de gestión para trasformar a Honduras en un país de oportunidades para TODOS, que permita a las presentes y futuras generaciones realizar sus sueños sin tener que huir de su tierra, porque existirán las condiciones para lograrlo.

El 30 de noviembre tenemos una cita histórica con la democracia: un compromiso por la libertad, la defensa de nuestros principios y una misión para cuidar el futuro de la familia hondureña y defenderla siempre. Junto a mi pueblo, trabajaré con eficiencia y progreso. Honduras será un socio confiable y estable para el mundo.

* Nasry “Tito” Asfura es candidato presidencial del Partido Nacional de Honduras.