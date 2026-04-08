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Los astronautas de Artemis II visualizaron impactos de meteoritos durante su misión lunar

La tripulación de la misión espacial estadounidense registró destellos en la superficie lunar que generaron entusiasmo en la comunidad científica y abren nuevas oportunidades para estudiar la frecuencia y naturaleza de estos fenómenos celestes

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La Luna, con su cuenca oriental prominente a la derecha, fue fotografiada por la tripulación de Artemis II a través de la ventana de la nave espacial Orión a las 15:41 EDT (19:41 GMT) durante su sobrevuelo lunar el 6 de abril de 2026. Según los datos del archivo de imagen, la fotografía fue tomada con una cámara Nikon D5 y un objetivo de 80-400 mm. NASA/Handout vía REUTERS
La Luna, con su cuenca oriental prominente a la derecha, fue fotografiada por la tripulación de Artemis II a través de la ventana de la nave espacial Orión a las 15:41 EDT (19:41 GMT) durante su sobrevuelo lunar el 6 de abril de 2026. Según los datos del archivo de imagen, la fotografía fue tomada con una cámara Nikon D5 y un objetivo de 80-400 mm. NASA/Handout vía REUTERS

Durante su histórico sobrevuelo lunar, los astronautas de la misión Artemis II de la NASA presenciaron el impacto de meteoritos contra la accidentada superficie de la Luna, una visión que ha despertado la curiosidad de los científicos.

“Eso sí que fueron destellos de impacto en la Luna. Y Jeremy (Hansen) acaba de ver otro”, informó el lunes el comandante de la misión, Reid Wiseman, mientras sobrevolaba la Luna , el primer viaje de este tipo realizado por humanos en más de medio siglo.

“Estoy asombrada”, respondió Kelsey Young, la responsable científica de la misión lunar, mientras seguía la nave espacial desde más de 400.000 kilómetros (250.000 millas) de distancia en la Tierra.

“No sé si esperaba que la tripulación viera algo así en esta misión, así que probablemente vieron la sorpresa y la conmoción en mi rostro”, dijo, relatando los ataques en una rueda de prensa al día siguiente.

Vista de la Tierra, parcialmente oculta por la Luna, fotografiada a través de la ventana de la nave espacial Orión a las 19:22 EDT (23:22 GMT) del 6 de abril de 2026. Según los datos del archivo de imagen, la fotografía fue tomada con una cámara Nikon D5 y un objetivo de 80-400 mm. NASA/Handout vía REUTERS
Vista de la Tierra, parcialmente oculta por la Luna, fotografiada a través de la ventana de la nave espacial Orión a las 19:22 EDT (23:22 GMT) del 6 de abril de 2026. Según los datos del archivo de imagen, la fotografía fue tomada con una cámara Nikon D5 y un objetivo de 80-400 mm. NASA/Handout vía REUTERS

Según Young, entre el equipo de la NASA en Houston se oyeron “gritos de júbilo” por parte de los científicos cuando la tripulación describió los destellos de luz causados ​​por el impacto del meteorito.

“Este fenómeno es algo que no hemos presenciado con frecuencia”, declaró a la AFP Jenni Gibbons, astronauta de reserva de la misión.

“Eran temas científicos de máxima prioridad para nosotros, así que el hecho de que vieran cuatro o cinco fue simplemente extraordinario.”

‘No hay duda’

Mientras los astronautas se dirigían a toda velocidad hacia la Tierra, la NASA les preguntó el martes sobre los impactos de meteoritos que vieron durante su período de observación de casi siete horas.

Vista del cráter Vavilov en el borde de la cuenca Hertzsprung, más antigua y extensa, en la Luna, durante el sobrevuelo de la misión Artemis II el 6 de abril de 2026. Según los datos del archivo de imagen, la fotografía fue tomada con una cámara Nikon D5 y un objetivo de 400 mm. NASA/Handout vía REUTERS
Vista del cráter Vavilov en el borde de la cuenca Hertzsprung, más antigua y extensa, en la Luna, durante el sobrevuelo de la misión Artemis II el 6 de abril de 2026. Según los datos del archivo de imagen, la fotografía fue tomada con una cámara Nikon D5 y un objetivo de 400 mm. NASA/Handout vía REUTERS

“¿Fueron prolongados? ¿Y notaste algún cambio de color?”, preguntó Young.

“Es un punto de luz diminuto“, respondió Hansen, miembro canadiense de la tripulación . “Sospecho que había muchos más”.

“Yo diría que duraron un milisegundo, como la velocidad máxima a la que se abre y se cierra el obturador de una cámara”, añadió Wiseman, quien dijo que los destellos eran “de blanco a blanco azulado”.

“Para mí no había duda de que lo estábamos viendo, y todos lo estábamos viendo”, añadió.

Vista de la Luna mientras la nave espacial Orión de la misión Artemis II se acerca para alcanzar su punto más alejado de la Tierra, en esta captura de pantalla tomada de una transmisión en vivo el 6 de abril de 2026. NASA/Cedida a REUTERS
Vista de la Luna mientras la nave espacial Orión de la misión Artemis II se acerca para alcanzar su punto más alejado de la Tierra, en esta captura de pantalla tomada de una transmisión en vivo el 6 de abril de 2026. NASA/Cedida a REUTERS

Según el recuento de la NASA, el equipo, que batió el récord de mayor distancia desde la Tierra durante su sobrevuelo, informó de un total de seis impactos de meteoritos en la superficie lunar.

Los equipos terrestres están trabajando para cotejar estas observaciones con los datos de un satélite que orbita la Luna, dijo Young, y agregó que la mayoría de los avistamientos tuvieron lugar durante un eclipse solar, cuando la Luna pasó por delante del Sol.

‘Desafío’

“Personalmente, me sorprende que vieran tantos, a pesar de que habían sido entrenados para buscarlos”, dijo Bruce Betts, científico jefe de la Sociedad Planetaria.

Según Betts, las descripciones permitirán a los científicos “hacerse una idea de la frecuencia del impacto”, así como del tamaño de los proyectiles.

Selfie de la tripulación de Artemis II a mitad de su período de observación lunar, el lunes 6 de abril de 2026. En el sentido de las agujas del reloj, desde abajo: Reid Wiseman, Victor Glover, Jeremy Hansen y Christina Koch. Si bien la ciencia puede parecer aburrida y monótona, el personal de la NASA ha transmitido expresividad y emoción sobre su experiencia al centro de control de la misión y al público. (NASA vía The New York Times)
Selfie de la tripulación de Artemis II a mitad de su período de observación lunar, el lunes 6 de abril de 2026. En el sentido de las agujas del reloj, desde abajo: Reid Wiseman, Victor Glover, Jeremy Hansen y Christina Koch. Si bien la ciencia puede parecer aburrida y monótona, el personal de la NASA ha transmitido expresividad y emoción sobre su experiencia al centro de control de la misión y al público. (NASA vía The New York Times)

Una de las preguntas era qué tamaño debía tener un objeto para crear un destello visible para los astronautas, dijo Betts.

“No es una mota de polvo, pero tampoco es una roca de un metro de tamaño.”

Estas observaciones plantean interrogantes y demuestran que “el flujo diario de meteoritos debería ser monitoreado más de cerca en el futuro antes de que se establezca una base lunar”, dijo Peter Schultz, profesor emérito de Ciencias Geológicas de la Universidad de Brown.

En la Tierra, los objetos más pequeños “se queman en las capas altas de la atmósfera debido a la fricción” antes de llegar al suelo, señaló Betts, lo cual no ocurre en el satélite natural de la Tierra.

“En la Luna hay mayores desafíos”, dijo.

(con información de AFP)

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