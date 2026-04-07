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El ejército israelí atacó un complejo petroquímico e instalaciones militares en Irán y Líbano

Las FDI llevaron a cabo una serie de operaciones contra infraestructuras estratégicas del régimen de Teherán y posiciones del grupo terrorista Hezbollah en respuesta a recientes lanzamientos de misiles y tras ataques a instalaciones similares

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Así fue como la Fuerza Aérea de Israel atacó los sistemas de defensa aérea del régimen iraní

El Ejército israelí atacó un complejo petroquímico clave en Shiraz. Según las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), la instalación es una de las pocas en Irán que continúan operando para la producción de componentes químicos esenciales usados en explosivos y materiales para misiles balísticos. Las FDI informaron que la Fuerza Aérea, bajo la dirección de la Dirección de Inteligencia, ejecutó un vuelo de ataque sobre varias regiones iraníes y alcanzó la planta de Shiraz, utilizada por las fuerzas armadas de Irán para fabricar ácido nítrico, necesario en la producción de explosivos y misiles.

De acuerdo con las autoridades israelíes, este complejo forma parte de un número limitado de instalaciones similares que siguen en pie, después de ataques previos contra la mayor planta petroquímica de Irán y el complejo de Maheshar. Las FDI señalaron que el ataque agravó el daño a las capacidades militares iraníes, en particular en la producción de armamento basado en estos componentes.

Imagen aérea térmica en escala de grises mostrando estructuras terrestres, con una zona destacada en rojo y texto en hebreo. Un logo militar es visible en la esquina superior izquierda
El Ejército israelí atacó un complejo petroquímico clave en Shiraz utilizado para producir componentes químicos esenciales para explosivos y misiles balísticos. (Captura de video)

Las FDI también informaron sobre un ataque a una base de misiles balísticos en el noroeste de Irán, desde donde, según el comunicado, se lanzaron decenas de misiles hacia territorio israelí. El emplazamiento fue atacado mientras operaban en su interior soldados y comandantes, con el objetivo de ejecutar ataques contra Israel y otros países.

En otro comunicado, las FDI indicaron que la Fuerza Aérea destruyó más de 130 sistemas de defensa aérea del régimen iraní en ataques de precisión bajo la dirección de la Agencia de Inteligencia de la Defensa. Las FDI afirmaron que continúan el esfuerzo para agravar los daños a la potencia de fuego y a los sistemas de defensa aérea de Irán. No se reportaron detalles sobre víctimas o daños colaterales.

Operaciones en Líbano

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunciaron también la destrucción de otro cruce clave del grupo terrorista Hezbollah sobre el río Litani, en el sur de Líbano. De acuerdo con un comunicado difundido en X, el cruce era utilizado por Hezbollah para mover operativos y armas al sur del río, incluidos cohetes y lanzacohetes, con el objetivo de realizar ataques contra las tropas de las FDI. Hasta la fecha, las fuerzas israelíes han atacado siete cruces empleados por miembros del grupo terrorista desde el comienzo de la Operación Rugido del Harrier.

Las FDI completaron su despliegue en la "línea antitanque" contra los terroristas de Hezbollah en Líbano

El comunicado señala que las FDI continuarán actuando con firmeza contra Hezbollah, organización que opera bajo los auspicios del régimen iraní, y que no permitirán que se cause daño a los ciudadanos de Israel. Ayer, se atacó otro cruce clave utilizado para la transferencia de armas y para facilitar el movimiento de operativos de la organización.

Israel informó la destrucción de un cruce clave del grupo Hezbollah sobre el río Litani, usado para movilizar armas y operativos hacia el sur de Líbano.
Israel informó la destrucción de un cruce clave del grupo Hezbollah sobre el río Litani, usado para movilizar armas y operativos hacia el sur de Líbano.

Las FDI informaron también la finalización del despliegue en la “línea antitanque” en el sur del Líbano por parte de la División 98. La semana pasada, la División 98 amplió sus operaciones terrestres en la zona, en paralelo con las Divisiones 91, 36, 146 y 162. Las fuerzas han completado su despliegue y continúan operando para reforzar la línea de defensa y eliminar amenazas para los residentes del norte.

Israel destruyó otro importante cruce del grupo terrorista Hezbollah sobre el río Litani

Las fuerzas de la División 98 están presentes en puntos donde se ha logrado control operativo, trabajando para despejar la zona de integrantes e infraestructura de Hezbollah, junto con ataques a centros de gravedad de la organización.

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