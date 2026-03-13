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El gobierno de Brasil veta ingreso de funcionario estadounidense que planeaba visitar a Jair Bolsonaro

La administración encabezada por Lula da Silva revocó la visa de Darren Beattie después de detectar omisiones en los motivos declarados para su viaje, en medio de tensiones diplomáticas con Washington por restricciones aplicadas a un ministro brasileño

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El presidente Lula de Brasil
El presidente Lula de Brasil prohibió la entrada al país de Darren Beattie, funcionario estadounidense y asesor de Donald Trump, por omitir la verdadera razón de su viaje. (REUTERS/Jorge Silva)

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció este viernes que prohibió la entrada al país a Darren Beattie, alto funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos y asesor de Donald Trump, quien planeaba visitar en prisión al exmandatario Jair Bolsonaro, condenado a 27 años por intentar un golpe de Estado en 2022. Lula comunicó la decisión durante un acto en Río de Janeiro, vinculando la medida a una respuesta directa a restricciones previas impuestas por la administración estadounidense al ministro de Salud brasileño, Alexandre Padilha, a quien junto a su familia se le revocó la visa en septiembre de 2025 en el marco de tensiones diplomáticas.

De acuerdo con fuentes diplomáticas citadas por la AFP y EFE, la visa de Beattie fue revocada por “omisión de informaciones y mentiras sobre el propósito de la visita”. El diplomático había informado que asistiría a un foro sobre minerales críticos en São Paulo, pero omitió comunicar su intención de reunirse con Bolsonaro en la cárcel. La cancillería brasileña explicó que la falsificación de datos constituye motivo legal suficiente para denegar el visado, en conformidad con la legislación nacional y con normas internacionales.

La Corte Suprema de Brasil había autorizado inicialmente la visita tras una solicitud de la defensa de Bolsonaro, pero el juez Alexandre de Moraes revocó el permiso al acoger el argumento de la cancillería, que advirtió que la visita de un funcionario estadounidense a un expresidente preso durante un año electoral podría ser interpretada como injerencia en los asuntos internos del país. El Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño informó que la notificación oficial sobre la verdadera intención del viaje llegó solo después de conocerse el caso por la prensa.

Darren Beattie planeaba visitar en
Darren Beattie planeaba visitar en prisión a Jair Bolsonaro, exmandatario condenado por intento de golpe de Estado en 2022, sin informar la verdadera intención de su viaje. (REUTERS/Adriano Machado/File Photo)

La decisión de impedir la entrada de Beattie representa una escalada en las tensiones diplomáticas entre Brasil y Estados Unidos. Lula enfatizó que la prohibición se mantendrá “hasta que se acepte la visa del ministro de Salud”. El gobierno brasileño había concedido originalmente el visado a Beattie, pero la cancillería revocó el permiso tras comprobar la discrepancia en los motivos declarados.

El episodio ocurre en un contexto de alta polarización política interna. Bolsonaro, aún desde prisión, sigue influyendo en la escena electoral. El exmandatario designó a su hijo mayor, Flávio Bolsonaro, como candidato de la derecha para las elecciones presidenciales de octubre, en las que Lula buscará la reelección. Según la última encuesta del instituto Datafolha, ambos candidatos están en empate técnico de cara a una eventual segunda vuelta.

La cancillería brasileña fundamentó la
La cancillería brasileña fundamentó la denegación de la visa en la omisión de información y falsificación de datos, de acuerdo con la legislación nacional e internacional. (Ricardo Stuckert/Brazil Presidency/Handout via REUTERS)

La controversia sobre la visita de Beattie coincidió con el reclamo de Brasil ante Washington para que no clasifique como organizaciones terroristas al Comando Vermelho y al Primeiro Comando da Capital (PCC), las mayores facciones criminales del país, según la prensa local. Desde la Casa Blanca no hubo comentarios públicos sobre la decisión brasileña ni sobre el fallo de la Corte Suprema.

Beattie, conocido en Brasil por sus expresiones críticas hacia el juez De Moraes, había solicitado la autorización para visitar a Bolsonaro en prisión el 18 de marzo. La cancillería brasileña citó esta semana al encargado de negocios de Estados Unidos en Brasil para pedir explicaciones sobre el caso. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, el foro sobre minerales críticos al que Beattie asistiría en São Paulo podría haber servido como pretexto para el encuentro con el exmandatario.

El perfil de Beattie en el Departamento de Estado de Estados Unidos lo describe como exempresario mediático y estratega político, con experiencia previa como redactor de discursos y asesor en la Casa Blanca.

(Con información de AP, EFE, AFP y Europa Press)

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